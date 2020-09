Al Tempio ritorna la buona musica

ROVIGO - L’Orchestra di Fiati del Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezze di Rovigo torna ad offrire i propri suoni alla città dal vivo sabato prossimo, 3 ottobre 2020 con inizio alle ore 21, presso il Tempio della Beata Vergine del Soccorso (La Rotonda), sotto la direzione di Stefano Romani.

Il programma musicale offre per l’occasione alcune tra le principali composizioni originali e in trascrizione che l’Orchestra di Fiati vanta nel suo repertorio, unitamente ad un paio di nuovi brani studiati recentemente e proposti all’inizio del programma, le due suites su temi popolari irlandesi e inglesi, rispettivamente opera dell’australiano Percy Aldridge Grainger e del britannico Ralph Vaughan Williams. Successivamente l’orchestra alternerà brani originali per la formazione tra cui Concerto d’amore di Jacob de Haan e Into the Storm di Robert W. Smith con due imponenti episodi di Richard Wagner quali la Processione di Elsa da Lohengrin e la Marcia funebre dal Crepuscolo degli dei e con l’omaggio a due grandi maestri di musica da film, John Williams con Star Wars Saga e Ennio Morricone con Moment for Morricone.

Sorta per iniziativa di tre docenti del Venezze Daniela Borgato - che ne è l’instancabile coordinatrice musicale fin dagli esordi -, Daniele Bianchi e Stefano Romani che si sono alternati con perizia e passione alla sua direzione nell’ultimo quinquennio - dedicandosi poi particolarmente Daniele Bianchi alla cura dello Young Venezze Ensemble - l’Orchestra di Fiati ha tenuto importanti concerti sia nella città di Rovigo, tra cui gli appuntamenti per la Festa della Repubblica, due concerti di capodanno al Teatro Sociale e la partecipazione ai festival Musica e/è Gioco e Contaminazioni, sia in Emilia-Romagna e Marche in gemellaggio con altre compagini di istituzioni accademiche e bandistiche e ha avuto, altresì, l’onore di esibirsi nei Sacrari militari del Montello e di Cima Grappa nel corso delle celebrazioni di chiusura del centenario della Grande Guerra organizzate con il sostegno della Regione del Veneto e la partecipazione del Commissariato generale per le onoranze ai caduti di guerra. Da ricordare, infine, il primo premio conseguito nella prima edizione (2016) del Concorso Adriatic Lng, in cui i due Maestri si sono alternati alla sua guida.

L’ingresso - gratuito - è limitato nei posti in base all’attuale protocollo sulla sicurezza per la prevenzione del rischio epidemiologico e avviene esclusivamente mediante prenotazione obbligatoria da effettuare sulla mail: kammermusik@conservatoriorovigo.it

Il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza (distanziamento fisico, uso del DPI, rilevazione temperatura e certificazione sanitaria) sarà curato dallo staff di studenti del Conservatorio all’uopo formato e coordinato dalla prof. Anna Bellagamba.

L’evento sarà comunque registrato e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Venezze: www.conservatoriorovigo.it