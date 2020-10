Valentina Noce: "Che fine ha fatto il nostro Teatro?"

, consigliere comunale in città e vice presidente di Teatro Stabile del Veneto rivolgendo l'attenzione alle affermazioni della capogruppo della lista civica Gaffeo Elena Biasin ( LEGGI ARTICOLO )."Benissimo, lavoriamo insieme e facciamo quadrato. MaChiediamo ai cittadini di Rovigo se sono più interessati a inutili polemiche o se invece vogliono sapere cosa si sta facendo per la vita delSiamo a ottobre, e mentre ovunqueVogliamo ancora ignorare che da mesi abbiamo ilIl botteghino è un punto di riferimento importantissimo per i cittadini, che tristezza passare davanti al teatro e vederlo serrato" aggiunge Valentina Noce.Secondo la consigliera della Lega infiammare la polemica serve a poco ed attribuire colpe alla Regione Veneto per le poche risorse economiche a disposizione del Teatro Sociale, dimenticando forse che il Comune di Rovigo, oltre al Fondo unico per lo spettacolo e ai contributi regionali, quest’anno mette a disposizione in bilancio, per la sola lirica, la somma di euro 363.000 circa a fronte dei 370.521 stanziati l’anno precedente, anno in cui si sono svolti peraltro i festeggiamenti per il bicentenario del Teatro Sociale, serve ancora meno.Pertanto, cui ripeto deve aggiungersi il contributo regionale e l’entrata Fus, che per il Teatro Sociale di Rovigo ricordo essere la più alta erogazione rispetto a tutti gli altri teatri veneti, seconda solo agli enti lirici come la Fondazione Arena ed il Teatro la Fenice di Venezia"., senza tirare in ballo la politica che qui nulla c’entra - continua Noce - semplicemente la parola data dovrebbe avere valore.".Valentina Noce, riferendosi alla comunicazione del direttore artistico del Teatro sociale Luigi Puxeddu di mancanza dei presupposti per il prosieguo della collaborazione per la coproduzione del Rigoletto, ricorda che ""."Malgrado le scarne righe di “commiato” senza giustificazione trasmesse dalla direzione del Teatro Sociale, le altre parti in gioco, cioè gli enti con cui dallo scorso febbraio - non da poche settimane - si sta lavorando all’unica coproduzione lirica regionale del 2020, ancora oggi con grande garbo istituzionale manifestano la volontà di tendere una mano. Nel teatro classico, Publilio Sirio, drammaturgo romano, ci insegna: “honos honestum decorat, inhonestum notat” (L’onore decora l’onesto e mette in evidenza il disonesto)".