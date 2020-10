Parte dal Polesine la prima rassegna di teatroragazzi d'Italia dopo il lockdown

Questa notizia riportata dama anche presidente dell’Arti, Associazione delle Reti Teatrali Italiane, ha, che si è tenuta stamane (2 ottobre) a Palazzo Celio, in una sala consiliare affollata di presenze istituzionali diè un progetto educativo-formativo, organizzato daper ViviRovigo Aps del presidente Maurizio Pagliarello, che prevede un lungo cartellone di 22 spettacoli di teatroragazzi, (il primo sarà il 18 ottobre a Badia Polesine) col duplice obiettivo di offrire alle scuole e, in particolare, alle famiglie, unacome strumenti di aggregazione e di affinamento emozionale ed, insieme, di fornire ai, davanti al quale presentare i propri lavori e sviluppare nuove competenze tecniche.“La forza di questo progetto – ha detto l’ideatrice e direttore artistico Irene Lissandrin – è laper il grande coinvolgimento di scuole, comuni, enti, associazioni e sponsor, tutti concordi nel sostenere il teatroragazzi come uno strumento educativo formidabile, attraverso cui veicolare ogni contenuto valoriale, e che dovrebbe trovare spazio nelle nostre scuole come vera disciplina curricolare”. Fra le particolarità della rassegna, lo spazio ad attori e compagnie teatrali del territorio polesano, nonché una mascotte tutta rodigina, già notissima ai bambini, il“Una rassegna fichissima”. Come ha chiosato il presidente della Provincia di Rovigo. Anchee la suasi riconoscono negli obiettivi concedendo il loro logo: “Un progetto che coglie il fattore educativo del teatro a scuola – ha dichiarato la consigliera Dina Maragno – e soprattutto, ha avviato una sinergia straordinaria che speriamo si protragga nel tempo tra cultura, associazionismo e scuola”.“Il Teatro Siete Voi si è meritato il nostro sostegno per le sue caratteristiche proprie, che sono state valutate da una commissione tecnica autonoma”. Ha aggiunto Giuseppe Toffoli, vicepresidente della Fondazione Cariparo, principale finanziatore. “Il teatro per l’infanzia come la cultura stanno svolgendo un ruolo importante per la ripartenza post-pandemia – ha ricordato ancora Donin di Arteven. – E’ un orgoglio che questo progetto in Polesine sia il primo in Italia a ripartire e ricordiamoci che se non si fa teatro a scuola, avremo una generazione che ha meno sensibilità”. Concorde con la bontà dell’iniziativa l’altro grande sostenitore, lapresente col presidente Luigi Costato.IL TEATRO SIETE VOI è un progetto di Irene Lissandrin per l’associazione ViviRovigo Aps, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Eventi Culturali, il contributo di Regione del Veneto (per la programmazione 2020) e della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven circuito teatrale multidisciplinare del Veneto e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.Ringraziamenti a Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Ottica Toffoli, Farmacia Tre Colombine delle dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del PolesineGrazie per la collaborazione a Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del GhebboIL TEATRO SIETE VOI coinvolge sei istituti scolastici che fanno teatro a scuola: Istituto comprensivo Rovigo 3, IC Alberto Mario di Lendinara, IC Loreo, IC Porto Viro, IIS Primo Levi di Badia Polesine, Liceo Celio-Roccati di Rovigo.BADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZANCompagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani OnlusSpettacolo per chi vede con il cuore, bambini e famiglieLENDINARA - TEATRO COMUNALE BALLARINGruppo teatrale della scuola secondaria di primo grado Alberto Mario di LendinaraRegia di Emilio MilaniCOSTA DI ROVIGO - TEATRO COMUNALE ROSSICompagnia Eccentrici DadaròSpettacolo pluripremiato di Circoteatro per tuttiVILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORINEnrico Moro e Bruno Lovadina, Compagnia BelteatroBolle di sapone, musica e sogni. Spettacolo per tuttiCORBOLA - PALAZZETTO DELLO SPORTCompagnia Stivalaccio teatroReading con musica per grandi e piccoli che fa un po’ paura… solo un po'PORTO TOLLE - SALA DELLA MUSICAdi e con Susi DanesinUna raccontastorie con l'immensa passione per le fiabe accompagnata dalla musica dal vivoSAN MARTINO DI VENEZZE - FORUMCompagnia Pizzardo&ZanforlinSpettacolo dedicato dell'allunaggio con le videoproiezioni di Beatrice PizzardoVILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORINIl premiato libro della celebre show woman dedicato ai bambini, contro il bullismoPORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLECompagnia Ullalà teatroSolo il gesto di vero amore la sveglierà. Spettacolo per bambini e famigliePORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLELiceo Celio Roccati con la collaborazione delle associazioni Smile Africa e Giovani in cammino. Regia di Roberto PinatoSpettacolo liberamente ispirato all'omonimo film.TAGLIO DI PO - TEATRO SALA EUROPAScuola secondaria “San Domenico Savio“ di Porto Viro. Regia Miranda Bovolenta e Monica CaniatoSpettacolo musicale e teatralePORTO TOLLE - SALA DELLA MUSICACompagnia Pantakin CommediaNarrazioni con musica liberamente ispirate ai canovacci del padre della commedia venetaPORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLEIstituto comprensivo di Loreo. Coordinamento Monica FioravantiSpettacolo musicale e teatraleCOSTA DI ROVIGO - TEATRO COMUNALE ROSSIGruppo teatrale Il MosaicoSpettacolo dal vivo come una fiaba, per le famiglieVILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORINCompagnia Ullalà Teatro AnimazioneSpettacolo dove tutti partecipano... dai 3 anni in suFIESSO UMBERTIANO - SCUOLA MEDIABruno Lovadina ed Enrico Moro, Compagnia BelteatroSpettacolo di fantasia e creazione: il jukebox delle fiabe per dirle e inventarle come un giocoROVIGO - PESCHERIA NUOVACompagnia La PiccionaiaSpettacolo originale e coinvolgente per la prima infanzia.ROVIGO - TEMPIO DELLA ROTONDAAccademia Musicale Venezze, ensemble docenti e allievi in concerto. Direttore Francesco TosoBADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZANIis Primo Levi di Badia Polesine. Regia di Georg SobbeSpettacolo del laboratorio teatraleBADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZANScuole medie Casalini (Istituto comprensivo Rovigo 3)Divertente commedia del laboratorio teatraleCOSTA DI ROVIGO - TEATRO ROSSI COSTACompagnia del gruppo teatrale La Fenice. Regia Almerina Rigobello.Commedia in due atti.LENDINARA - TEATRO COMUNALE BALLARINSpettacolo con Pantakin Circoteatro e cerimonia di consegna delle menzioni ai gruppi teatrali scolastici. Partecipazione straordinaria di Sara Zanca, campionessa paralimpica di nuoto