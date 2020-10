Inaugurato nel segno della solidarietà

BADIA POLESINE (Rovigo) – La Grande Distribuzione Organizzata si riassetta in città e in via Bovazecchino, laddove c’era MD ora subentra la catena Prix con sede a Grisignano di Zocco (Vicenza).

Per l’occasione il nuovo supermercato Prix, ha voluto salutare l'arrivo nella città altopolesana donando 3mila euro, tramutati in 150 buoni spesa, rispettivamente a disposizione dei Servizi sociali del Comune e alla Caritas parrocchiale. Il supermercato ha inoltre consegnato un terzo maxi assegno destinando un quintale di crocchette per gatti all'Oipa Rovigo.

Nei locali lasciati vuoti nelle scorse settimane dal supermercato Md il 1° ottobre, dunque, si è tenuta l'inaugurazione della nuova insegna alla presenza e dei vertici dell'azienda e delle autorità comunali: il sindaco Giovanni Rossi, l'assessore al Sociale Valeria Targa e l'assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Capuzzo. Con loro il parroco don Alex Miglioli, come rappresentante della Caritas.



Il taglio del nastro e la benedizione dei locali da parte del parroco ha quindi dato il via alla prima giornata di apertura, catturando la curiosità della clientela che pur nel rispetto delle norme anti Covid ha presenziato numerosa, valutandone da subito prodotti e ambienti del nuovo punto vendita. L’assessore Valeria Targa che cura la delega ai Servizi sociali Comune e Caritas ha commentato favorevolmente l’importo ricevuto che costituisce un contributo importante per l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione. “I buoni ovviamente potranno essere usati solo per acquisti necessari, ma rappresentano un segnale di attenzione e sensibilità verso la comunità badiese, molto utili in questo momento”.

Quello di Badia è il 178° punto vendita del marchio Prix Qualità Italiana e, come si addice nelle inaugurazioni è stato subito accompagnato da alcune accattivanti promozioni.

Si tratta di una realtà tutta Veneta, presente dal 1971 quando, per volontà di sei fratelli inaugurò il primo dei “Supermercati Vicentini”. Nel 1990 i “Supermercati Vicentini” furono convertiti in discount con la nascita del marchio Prix Discount Italiano. Con oltre 1200 dipendenti, Prix è leader Triveneto nel canale discount ed è caratterizzato dal coniugare prodotti delle grandi marche e prodotti a marchio privato con forte attenzione al territorio, privilegiando i fornitori locali.

Quella di Badia è la quarta apertura in provincia di Rovigo, dopo Adria, Porto Viro e Taglio di Po.

Ugo Mariano Brasioli