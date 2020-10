Luca Gazzabin il nuovo segretario della Fim Cisl Padova Rovigo

PADOVA - E’ Luca Gazzabin il nuovo segretario generale della Fim Cisl Padova Rovigo. Gazzabin è stato eletto questa mattina al Crowne Plaza, dove si è svolto il consiglio generale del sindacato dei metalmeccanici, e prende il posto di Nicola Panarella, dal 10 settembre scorso segretario generale della Fim Veneto. “Abbiamo affrontato un momento – ha detto Gazzabin – in cui è emersa tutta la nostra umanità e averlo dimostrato insieme è stato il valore aggiunto di questo impegno. Mi è stato affidato un compito di responsabilità, in quella famiglia che è la nostra organizzazione. Perché la nostra è come una famiglia, dove si può anche litigare, ma con la volontà di restare uniti. Saremo tutti noi a fare la Fim Padova Rovigo e per farlo dobbiamo affrontare fin da subito, senza perdere tempo, tutti i problemi che ci aspettano, dal rinnovo del contratto nazionale a tutte le difficoltà che stanno emergendo nelle aziende”. Gazzabin ha chiesto quindi di votare Oriella Tomasello e Matteo Breda per affiancarlo nella segreteria.

Introducendo i lavori del consiglio generale, il segretario uscente Nicola Panarella ha ripercorso gli ultimi anni della Fim Padova Rovigo, dall’aggregazione tra le due province nel 2013, alla sua nomina a segretario generale nel 2017, ad oggi. Quest’anno, nonostante la pandemia, è stato il migliore sul piano dei nuovi iscritti e nel 2019 la Fim Padova Rovigo è stata la sesta in Italia. “Se sono segretario della Fim del Veneto – ha aggiunto – è merito di tutti voi”. Per la scelta del segretario generale Panarella ha proposto Luca Gazzabin, “che ha lavorato in questi anni con sincerità, disponibilità e passione, che potrà contare su una squadra forte, coraggiosa e professionale”.

Sono quindi intervenuti numerosi sindacalisti, anche della Fiom e della Uilm di Padova e di Rovigo, che hanno sottolineato la volontà di lavorare insieme e la necessità di “una nuova stagione di unità sindacale, a partire dai metalmeccanici”.

Intervenendo al dibattito, Oriella Tomasello, della segreteria Fim Padova Rovigo uscente, riconfermata, ha sottolineato: “Siamo tutti parte della stessa storia, riceviamo un’eredità e la consegniamo a chi verrà dopo. Nel mezzo c’è tutto il nostro impegno nel custodire, valorizzare e migliorare il patrimonio che ci è stato consegnato. E’ per questo motivo che la candidatura di Luca Gazzabin ci vede uniti e pronti a guardare alle sfide del futuro, di una contrattazione sempre più diversificata, di valorizzazione di alcune specificità, di un mondo del lavoro dove si può e si deve stare meglio”.

Nell’augurare in bocca al lupo alla nuova squadra, il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin ha osservato: “Questo è un giorno di festa, ma non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo, in Italia come a Padova e Rovigo. Ripensando al periodo peggiore della pandemia, dobbiamo osservare che quando il governo ha ascoltato le organizzazioni sindacali le cose sono andate bene. Sta a noi ora continuare a farci sentire. E dobbiamo pensare anche al territorio, vasto e diversificato. Come Cisl Padova Rovigo siamo presenti e stiamo trattando i temi più diversi. Chiediamo anche un impegno alle categorie per dare tutte le risposte che la Cisl può dare. Un tema fondamentale nella fase post Covid sarà quello della formazione, sulla quale siamo già in ritardo. Dobbiamo intervenire sui processi di reindustrializzazione, sul Mes, sulla progettualità legata al Recovery Fund”.

L’importante tema del rinnovo del contratto nazionale, che impegnerà il sindacato nei prossimi giorni, è stato al centro dell’intervento di Roberto Benaglia segretario della Fim Cisl. “Da più di due mesi e mezzo – ha detto – ho avuto il compito di guidare la Fim nazionale. Sono contento di aver assistito a questo dibattito. Oggi, con la libertà che ha caratterizzato questi anni, un gruppo dirigente, in un momento complesso, ha espresso nelle proprie valutazioni non solo il consenso a Luca Gazzabin, ma anche le visioni che ciascuno ha portato per riconoscere alla Fim una voce plurale. Cos’è il sindacato è dato da quel grado di consenso che riuscite a raccogliere nei luoghi di lavoro. E da questo punto di vista la Fim Cisl è capace di consensi molto forti. Sono convinto che in questa stagione ci sia bisogno di più sindacato e che dalle relazioni sindacali dipenderà la ripartenza. La contrattazione è l’asse maestro per far ripartire le aziende. Per fare questo abbiamo bisogno di investimenti e competenze”.