Dimore storiche aperte al pubblico

ROVIGO – Domenica 4 Ottobre è la decima Giornata Nazionale Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, ville e palazzi apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio In particolare a Rovigo e provincia aprono gratis: Ca’ Dolfin Marchiori a Lendinara e la Tenuta Ca’ Zen a Taglio di Po. Solo sabato 3 ottobre, inoltre, è possibile visItare l'Archivio di Stato sede di Rovigo con un interessante patrimonio documentale.

Il Presidente di Adsi Veneto, Giulio Gidoni, sottolinea che nel 2019, "sono stati 17,8 milioni gli ingressi in un immobile culturale privato a livello regionale per un fatturato totale di 106,8 milioni di euro” (fonte Fondazione Bruno Visentini). Parliamo perciò di un indotto di assoluto rilievo che va tutelato sopratutto alla luce degli ultimi eventi. Per fare questo, visto che parliamo di dimore private che vengono comunque rese disponibili al pubblico, è necessario lavorare in sinergia per consentire di mantenere in perfetta forma estetica questi immobili” conclude il Presidente Gidoni che ricorda anche la felice collaborazione territoriale con l'Associazione per le Ville Venete.

Per visitare le dimore in sicurezza è necessario prenotare e recarsi in loco provvisti di mascherine. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it Per informazioni sull'accesso alle dimore e per la visita all'Archivio di Stato è possibile scrivere a: veneto@adsi.it.