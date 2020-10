ROVIGO - Anche quest’anno gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Riccoboni” di Rovigo e “Sante Zennaro” di Grignano Polesine hanno partecipato alla Maratona di Lettura – il Veneto Legge 2020.

Il tema del viaggio ha coinvolto i ragazzi in un’attività di lettura attiva svoltasi nelle rispettive classi nella giornata di venerdì 25 settembre. Le classi 1C e 3C della scuola “A. Riccoboni” e 3E della scuola “Sante Zennaro”, hanno letto un brano tratto dal libro “A piedi” di Paolo Rumiz, proposto nella bibliografia dell’evento regionale di lettura. Guidati dalle docenti Rosita Orlando e Micol Visentin, si sono immaginati viaggiatori, progettando un cammino, scegliendo la persona con cui condividerlo e riempiendo il proprio sacco con l’essenziale per “partire con l’anima in pace”.

Nella classe 2E di Grignano, inoltre, hanno viaggiato attraverso le avventure dei libri che ognuno di loro ha letto a casa e presentato poi ai compagni. Ogni alunno ha illustrato il proprio lapbook, libro – oggetto con cui hanno rappresentato le loro letture, preparati dalla docente di italiano Enrica Milan.

L’uomo viaggia per necessità, per curiosità e conoscenza, per spirito di avventura. Ma che tipo di lettori siamo? Guidati dalla professoressa Gisella Montagnolo, gli alunni delle classi 1E e 1D della scuola “Sante Zennaro” hanno esplorato il loro atteggiamento nei confronti della lettura, spinti dalle testimonianze di famosi poeti e scrittori.

I ragazzi hanno dimostrato che si può viaggiare con i libri nonostante le regole severe e restrittive come quelle che la situazione attuale ci richiede.