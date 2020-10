Successo per il Veneto che legge con Terre Attive Onlus di Adria

Le vere protagoniste della serata sono state alcune studentesse del liceo di Adria che sono riuscite a far calare gli spettatori nei personaggi famosi che hanno lasciato nel territorio fugace traccia del loro passaggio. Hanno simpaticamente coinvolto il pubblico donando a molti dei presenti una pergamena con il nome del personaggio descritto con le letture creando una sorta di fusione ideale con gli spettatori.Il Polesine è stato fin dall’antichità un luogo di transito che offriva e continua ad offrire paesaggi favolosi e privilegiati centri abitati, in uno scorcio di pianura padana che corre tra i due maggiori fiumi d’Italia: L’Adige ed il Po. Ma in Polesine ci sono anche ville, monasteri, chiese insomma tutto quanto si nasconde dietro il profilo di un paesaggio e le anse inquiete di un fiume.Insomma una piacevole serata che ha risvegliato la voglia di leggere in tutti i presenti che vanno davvero premiati per aver sfidato il tempo poco clemente, ma alla fine benevolo.In apertura ha portato i saluti dell’amministrazione comunale della città, che ha dato il suo patrocinio, la consigliera agli eventi culturali Oriana Trombini. In chiusura il presidente dell’Associazione Attive Terre Andreello Alessandro, partendo dalla lettura di un breve brano del libro che parla di territorio e di paesaggio,Ha poi ringraziato enti e le istituzioni che hanno sostenuto l’evento, Il Comune di Adria, la Fondazione Maestro Ferrante e Rosita Mecenati ed il Conservatorio Antonio Buzzolla, ha sottolineato la bravura delle splendide lettrici: Giulia Dentello, Annavittoria Garbin, Anna Paoli, Matilde Ponzetto, Linda Siviero, Maria Temporin, Francesca Zanellato e Giulia Zanellato, nonché la bravura di Michele Barbuiani e naturalmente i volontari di Attive Terre: Paola Pellegrinelli, Cinzia Gnan, Claudio Marcomini e Cosetta Delfina Pellegrini, senza i quali la splendida serata non si sarebbe potuta realizzare.