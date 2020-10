Progetto della nuova caserma? Appello ai consiglieri comunali per averne una copia

ROVIGO - E’ nota da tempo ed è stata più volte trattata dalla cronaca locale l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di Rovigo di trasferire la sede della Polizia Locale di Rovigo presso l’edificio ex CUR, nei pressi della stazione ferroviaria, dove, stando a valutazioni tuttora ignote, almeno a questo Sindacato, è stata individuata nel vecchio stabile (verosimilmente una porzione di questo) la collocazione ritenuta idonea da adibire a caserma e sede del Corpo.

“Data l’importanza strategica che questo tipo di edificio assume nell’ambito delle politiche della sicurezza, e nel determinare l’operatività della Polizia Locale - evidenzia il coordinatore Provinciale Diccap-Sulpl di Rovigo, Mirco Gennari - ha più volte rivolto richiesta di accesso agli atti al Comune di Rovigo, allo scopo di collaborare, anche avvalendosi di personale qualificato e con pregressa esperienza, alla realizzazione della nuova caserma (e quindi verificare se siano state previste cose elementari come le celle di sicurezza o i parcheggi), analogamente a quanto fatto anche in altre realtà, in cui il nostro interessamento ha evidenziato importanti carenze e ha determinato la riprogettazione dello stabile e degli spazzi, perché chi di dovere aveva pensato alla sede della Polizia Locale come ad un qualsiasi altro edificio comunale, dove di certo non verranno mai trattenute persone arrestate o effettuate indagini di polizia giudiziaria”.

“Contrariamente però a quanto vorrebbero gli ordinari principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché la correttezza istituzionale nei confronti della rappresentanza sindacale, nonostante i solleciti, non abbiamo mai ottenuto alcuna risposta dal Comune di Rovigo, che evidentemente preferisce trincerarsi dietro il muro di gomma della burocrazia che correre il rischio di mettere mano ad un progetto che temiamo (diciamo che a questo punto ne siamo certi) possa essere quantomeno inadatto alle esigenze del Corpo”.

“Di questo, e di molto altro, avremmo voluto parlare direttamente con il neoassessore Patrizio Bernardinello, con delega alla Polizia Locale - evidenzia Mirco Gennari - al quale abbiamo chiesto un incontro subito dopo la sua nomina, se non fosse che pure da lui non abbiamo ottenuto alcun cenno di riscontro.

Pertanto, data evidentemente l’indisponibilità al dialogo dell’Amministrazione, ci vediamo costretti ad effettuare un appello ai membri del Consiglio Comunale di Rovigo, chiedendo loro di avvalersi delle facoltà che la legge gli riserva in merito all’accesso agli atti dell’Amministrazione Comunale. Questo affinché possano acquisire il progetto della nuova caserma della Polizia Locale, e verificare con noi la sussistenza dei requisiti minimi necessari per garantire al Corpo la giusta operatività, oltre a verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’Ente, come da loro mandato”.

“Per la cronaca - conclude il sindacato - e a favore di chi non ha ancora ben chiaro il lavoro della Polizia Locale, vogliamo concludere ricordando che anche quest’anno, la nostra Polizia Locale, può vantare al proprio attivo il compimento di arresti, sequestri, denunce e lo svolgimento di delicate indagini di polizia giudiziaria, il tutto in barba al vecchio stereotipo del Vigile Urbano, ancora duro a morire, anche dalle parti di Palazzo Nodari”.