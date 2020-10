Lamberto Cavallari eletto vicepresidente nazionale Anpas

FIRENZE -e con Niccolò Mancini affiancherà il presidente nazionale Fabrizio Pregliasco, con cui formeranno l’ufficio di Presidenza.“E’ sicuramenteE’ sicuramente un periodo particolare per chi come noi si trova”.Entrato nel mondo del volontariato come volontario della Croce Verde nel 2002, Cavallari ne è stato presidente per 10 anni e oggi ne è vicepresidente. Ricopre anche gli incarichi di Presidente regionale di Anpas Veneto oltre ad essere Tesoriere del Centro servizi per il volontariato di Rovigo e componente del consiglio Nazionale di Csv net.Ha partecipato attivamente come responsabile negli interventi di protezione civile durante il terremoto dell’Emilia, quello del Centro Italia, oltre che durante l’emergenza da Covid-19 dell’ultimo anno.Credo, però, sia anche il meritato riconoscimento di un lavoro costante, iniziato tanti anni fa, fatto in gruppo, portato avanti con spirito di servizio e con la costante voglia di crescere e migliorarsi. Un riconoscimento importante anche per Croce Verde, dove Lamberto ha iniziato il suo impegno nel mondo del volontariato sociale e sanitario, e che con lui è cresciuta. Gli auguriamo buon lavoro e ci aspettiamo grande cose da lui”.I soci sostenitori sono 700.000.In protezione civile l’Anpas ha una propria struttura articolata a livello nazionale e regionale in grado di intervenire rapidamente e con efficacia in Italia e all’estero.L’Anpas è ente autorizzato per le adozioni internazionali in Armenia, Bulgaria, Costa Rica, Gambia, Guatemala, Kenia, Mali, Mauritius, Nepal, Repubblica Domenicana, Senegal, Sri Lanka, Taiwan e Venezuela e molteplici sono i progetti di cooperazione internazionale attivati.L’Anpas è uno dei più importanti enti di servizio civile con oltre duemila ragazze e ragazzi in servizio civile nazionale. È partecipe attivo del Forum del Terzo Settore e, anche attraverso di esso, interlocutore importante delle Istituzioni a tutti i livelli per le politiche sociali e lo sviluppo del ruolo e della cultura del volontariato.