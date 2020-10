Presentata la casa funeraria Zanella. Prima in Polesine. Terza nel Veneto

. Nella mattinata di venerdì 2 ottobre è stata presentata alla stampa e alcuni ospiti la casa funeraria, sita in via Filippo Pozzato.. Così Gianluca Zanella, che racconta poi: "Abbiamo sempre cercato di dare il meglio ai nostri clienti, per non far mancare nulla, anzi, e proprio per questo siamo arrivati a questo risultato che ci fa essere orgogliosi, ma soprattutto di dare un servizio maggiore ai propri clienti".Un'alternativa all'obitorio, dove le persone potranno avere la propria privacy ed essere in luogo confortevole prima di dare l'ultimo saluto al proprio caro.