Covid-19: Quarta positività tra gli studenti del Cipriani di Adria

ADRIA (Rovigo) - Tre classi in isolamento, e domenica 4 ottobre è arrivata anche la quarta positività tra gli studenti del Cipriani di Adria dopo lo screening effettuato dall’Ulss 5 Polesana.

E’ una compagna di classe di uno dei tre casi accertati precedentemente (LEGGI ARTICOLO), la ragazza di 20 anni, del Basso Polesine, era già in isolamento come i compagni di classe, secondo i protocolli attivati, ed è asintomatica. Contando il caso emerso nell’Istituto Einaudi di Badia Polesine (LEGGI ARTICOLO), i positivi al Covid-19 in ambito scolastico salgono a 5, 4 in totale in Polesine le classi in isolamento, per la giornata di lunedì attesa per l’esito dei numerosi tamponi effettuati per capire il grado di contagio.

Sono in totale 685 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. Nelle ultime ore si è aggiunto anche un 57enne del Basso Polesine, ha presentato sintomatologia compatibile ed è stato sottoposto a tampone. È stato posto in isolamento domiciliare ed è in corso l’indagine epidemiologica per l’isolamento dei contatti.

Attualmente risultano 16 pazienti ricoverati, 15 in Area Medica Covid, 1 in Terapia Intensiva. Risultano positive una operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po e una operatrice, non sanitaria, del Centro Servizi Anziani "Villa Resemini" di Stienta.

In tutte le altre Strutture Residenziali Extra Ospedaliere del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 98.760. Le persone sottoposte a tampone sono 36.346. 3 nuove guarigioni fanno salire a 533 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 106 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 374 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

In ambito Nazionale sono in lieve calo rispetto a sabato i casi di contagio per Covid-19 in Italia. In 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (sabato erano stati 2.844). Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto al giorno prima. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 325.329. In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27). Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).