Musica, arte e storia: una serata a Papozze per arricchire il nostro spirito

E’ una piccola caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi della musica nel capoluogo emiliano. Con questo particolare, come pretesto per la serata: che Papozze e Bologna erano un tempo legate politicamente, facendo parte entrambe, per secoli, di uno stesso Stato, quello Pontificio, di cui Papozze era l’ultimo lembo, con la presenza del Dazio.Il grande compositore pesarese si formò infatti come musicista a Bologna dove, come lui disse e riportato dalla stessa Claudia Sardegna, ho trovato, ospitalità, amicizia. Bologna è la mia seconda patria ed io mi glorio di essere, se non per nascita, per adozione, suo figlio.Si ricorda, inoltre, che l’ evento si terrà al Palazzetto dello Sport di Papozze, nel rispetto delle norme anti-Covid19.