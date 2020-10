Il talento logistico si impara a Rovigo

Le Fondazioni Its offrono percorsi post diploma biennali della durata di circa 2.000 ore suddivise in quattro semestri, comprensivi di formazione teorica e pratica, con il raggiungimento di diploma statale al 5° livello Eqfai sensi del Dpcm 25.01.2008.La figura professionale in uscita dal percorso sarà quella del ", ovvero un tecnico con competenze professionali spendibili all'interno di imprese di produzione e di distribuzione tanto nell'ambito dell'or-ganizzazione logistica interna che della loro supply chain; lNel Polesine gli insediamenti Amazon e IKEA porteranno nuova richiesta di lavoro, di specialisti del settore logistico e di giovani talenti in grado di gestire tutti i ruoli che dei colossi commerciali di questa portata possono richiedere.La fondazione ITS Marco Polo Academy, in tal senso, ne è stata lungimirante e da quest’anno è arrivata a Rovigo per formare i neo-diplomati che vorranno specializzarsi nell’ambito, viste le novità commerciali alle quali sarà sottoposta la città.Al loro posto il mondo del lavoro richiede operatori in possesso di competenze specifiche, molto più ampie e articolate. È proprio di questo tipo di formazione che si occupNata nel 2015 dalla volontà di molteplici istituzioni locali e soggetti privati, la Fondazione ITS Marco Polo Academy ha come obiettivo la formazione di esperti nel settore della logistica, dei traporti e della mobilità sostenibile. Presso la sede di Rovigo (altre sedi sono nella città di Treviso e Venezia) Its Marco Polo eroga un: due anni, una formazione divisa al 50% tra lezioni in aula e tirocini presso le aziende e una percentuale di assun-zioni nel l’immediato post diploma di circa il 90%.È compito degli Its formare i tecnici partendo dalle basi. Per lo più, comprendendo le esigenze degli studenti, con ITS Marco Polo Academy è possibileal sito www.itsmarcopolo.it , accedendo poi (sempre gratuitamente) all’esame di selezione.Le imprese partecipano alla didattica portando in aula la loro quotidianità e trasferendo tutti quei concetti e strumenti che diventano il pane quotidiano in ambito lavorativo. Le imprese partecipano poi in fase di tirocinio accogliendo e formando on the job gli studenti e, come ca-pita per oltre il 90% dei diplomati, offrendo un contratto di lavoro.Nel corso del biennio capita che gli studenti decidano di proseguire con gli studi., è stato previsto un sistema di riconoscimento crediti spendibili dai diplomati del corso logistica di Venezia. Si sta ora lavorando per estendere questo meccanismo anche agli altri corsi.e delle importanti aziende che si stanno insediando – in primis Amazon e Ikea - in cui la richiesta di esperti logistici è in continuo aumento - dichiara-. La nostra scommessa è quella di crearerealmente richieste dalle aziende e un importante lavoro di matching tra domanda e offerta che consentita di raggiungere ottimi risultati occupazionali.”Sono percorsi formativi tecnici biennali post diploma previsti dal Miur al termine dei quali si ottiene un diploma di quinto livello Eqf.No, l’accesso è possibile ai diplomati quinquennali provenienti da qualsiasi tipo di istituto. È compito degli Its formare i tecnici partendo dalle basi.Per diverse ragioni. Prima di tutto perché́ la figura in uscita è altamente specializzata e in linea con quanto richiesto dal tessuto produttivo di riferimento; poi perché́ gli Its, essendo per loro natura espressione di un territorio e fortemente radicati in esso, costituiscono un naturale ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. I corsi Its permettono inoltre di sperimentare nel biennio esperienze di vario tipo.Nell’Its Marco Polo, di cui sono presidente, abbiamo scelto di erogare una consistente quota di didattica sotto forma laboratoriale e di testimonianza. Oltre a questo prevediamo visite aziendali ed esperienze all’estero. L’ultima di queste ha visto un gruppo di studenti impegnati in periodi di tirocinio di sei settimane a Plymouth.Sono percorsi professionalizzanti caratterizzati da didattica erogata in buona misura da professionisti cui si affiancano significativi periodi di tirocinio presso imprese che operano nel settore di riferimento dell’Its.Sì. Le imprese partecipano alla didattica portando in aula la loro quotidianità̀ e trasferendo tutti quei concetti e strumenti che diventano il pane quotidiano in ambito lavorativo. Le imprese partecipano poi in fase di tirocinio accogliendo e formando on the job gli studenti. Per quanto riguarda l’Its Marco Polo posso aggiungere che ormai siamo una presenza consolidata e riconosciuta per cui capita spesso che siano le stesse imprese a rivolgersi a noi chiedendo di poter inserire i nostri giovani.Sono attualmente attivi due percorsi in logistica a Venezia e Treviso, ed un corso per l’accesso alla professione di macchinista e di preparatore treni a Venezia.Si sono diplomate tre classi di logistici e due di macchinisti, come li chiamiamo noi. Questa estate si è diplomata anche la prima classe del corso di Treviso.Gran parte di essi ha visto l’esperienza di tirocinio concretizzarsi in un rapporto di lavoro. L’inserimento lavorativo è ulteriormente favorito dalla presenza di particolari forme contrattuali mol-to vantaggiose sia per l’azienda che per il ragazzo; queste permettono di proseguire e concludere la formazione in aula parallelamente ad attività di tirocinio e di lavoro. Il monitoraggio ad un anno dal diploma dice che lavorano praticamente tutti con un tasso di occupazione di oltre il 90% ad oggi. Sono dati pre-Covid, ma confidiamo che l'aspetto della pandemia, sicuramente significativo nel periodo emergenziale, non pregiudichi l'aspetto occupazionale a 24 mesi, quando usciranno i diplomati da Rovigo. Qualcuno ha anche scelto di iscriversi all’università̀ parallelamente al lavoro.Sì. Nel corso del biennio capita che gli studenti decidano di proseguire con gli studi. In collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, socio fondatore dell’Its Marco Polo, abbiamo previsto un si-stema di riconoscimento crediti spendibili dai nostri diplomati del corso logistica di Venezia. Stiamo ora lavorando per estendere questo meccanismo anche agli altri corsi.Visitando il nostro sito, seguendoci sui social, venendoci a trovare nelle nostre sedi, partecipando alle giornate di orientamento come ad esempio il Logistics Career Day che quest’anno, date le circostanze, abbiamo svolto online nella piattaforma di Zoom in connessione diretta con il nostro profilo Facebook. Sempre per lo stesso motivo e per avvicinarci ancor di più al territorio abbiamo avviato un corso anche a Rovigo.Si. Stiamo attualmente lavorando su più fronti. Abbiamo attivato il corso di logistica nella provincia di Rovigo. Nel medio termine stiamo invece portando avanti un progetto che sfocerà in un percorso che formerà dei tecnici della logistica dei grandi eventi.