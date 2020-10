In Polesine c’è voglia di leggere

CASTELMASSA (Rovigo) - L’epidemia legata alla proliferazione del virus Covid-19 non ha risparmiato nemmeno le librerie, che nel periodo del lockdown hanno sofferto per l’esorbitante crescita degli acquisti on-line. Per salvaguardare questo settore il Mibact, con il decreto n.267 del 4 giugno 2020 di riparto del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, ha concesso un “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.

In Polesine sono state accolte le domande di 44 biblioteche, per un importo complessivo di 194.322,56 euro, di cui 10.001,90 euro destinati alla biblioteca di Castelmassa. L’acquisto dei libri dovrà essere effettuato in almeno tre librerie del territorio, mentre entro il 30 novembre l’Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rendicontazione delle spese. Alla luce di questa importante possibilità, l’Assessore alla Cultura Roberta Azzolini, coadiuvata dalla bibliotecaria della Cooperativa “Un Mondo a Colori”, dottoressa Silvia Raisi, ha svolto un’accurata indagine del patrimonio librario esistente, al fine di comprendere, in tempi rapidi, quali fossero le reali necessità della Biblioteca comunale massese. Si è quindi deciso di “rinforzare”, in particolare, i seguenti settori: attualità, storico/filosofico e geografico, turistico e artistico, tutti i generi di romanzi, narrativa per ragazzi (anche in lingua straniera), fumettistica e numerose collane dedicate alla prima infanzia; un occhio di riguardo è stato rivolto anche ai classici, provvedendo all’acquisto di bellissime pubblicazioni illustrate sulla Divina Commedia (nel 2021 decorreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri) e di alcuni testi su celebri compositori, con specifico riferimento al 4 marzo, “Giornata della Musica” (anniversario della nascita di A. Vivaldi), come recentemente stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto.

La bibliotecaria assicura che al più presto uscirà una brochure, consultabile in biblioteca, per permettere agli utenti di individuare con facilità tutti i nuovi acquisti effettuati dall’Amministrazione comunale. Per rimanere aggiornati si consiglia di seguire la pagina FB della “Biblioteca Comunale E. Fornasari” e il sito del Sistema Bibliotecario provinciale di Rovigo www.sbprovigo.it.