La rassegna "Sul carro di Fetonte" è partita con la ruota giusta

La serata d’esordio ha visto come protagonista Massimo Ubertone con il suocon il primo premio al romanzo edito., che ha sottolineato l’importanza di riprendere, seppure nel rispetto delle precauzioni sanitarie imposte, le attività culturali che mantengono vive le nostre comunità, soprattutto con autori e testi che danno spazio al territorio.Al termine il vicesindaco ha consegnato in omaggio agli ospiti il calendario realizzato da alcuni cittadini di Crespino utilizzando vecchie foto che ritraggono momenti salienti della vita del paese. Il prossimo appuntamento è per il 15 ottobre quando Maurizio Caverzan presenterà il suo “Fabula veneta”, una raccolta di interviste a scrittori e scrittrici, editori e poeti del Veneto. Lo scrittore dialogherà con Sandro Marchioro, direttore editoriale di Apogeo.