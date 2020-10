Dalla Pinetina al Battaglini per sistemare il campo disastrato 

ROVIGO - Un padovano a sostegno dei rossoblù. Il manto erboso dello stadio Battaglini il 18 gennaio 2020, giorno della finale di Coppa Italia vinta dai Bersaglieri (la prima nella bacheca rossoblù), di erba ne aveva ben poca. Una partita d’altri tempi giocata in un fango impossibile, aveva piovuto, ma non così tanto da giustificare una situazione simile. Si faticava a restare in piedi muovendo qualche passo, figurarsi correre.

Alla luce della situazione del campo che non drena, la FemiCz Rovigo ha dovuto chiedere il sostegno e la competenza di uno che di mestiere sistema campi da gioco dal 1985. Dalla Pinetina, nell’anno del triplete dell’Inter di Mourinho, allo stadio Battaglini di Rovigo, passando per i campi di calcio di mezza Italia, tra cui lo Stadio Mazza di Ferrara.

Erminio Sinigaglia, perito agrario, di Selvazzano come Chillon e i Bergamasco, in verità ha cominciato la sua avventura professionale nello sport con il golf, poi l’idea di applicare le sue conoscenze anche ad altre discipline, calcio e rugby. Martedì 6 ottobre, dopo diversi rinvii per maltempo, sono cominciati i lavori. Il primo di una serie di interventi.



“Ci serviva un profilo indiscutibile per tentare di salvare il manto erboso del Battaglini.” - commenta Andrea Trombini - “Il 18 gennaio, il campo ha mostrato tutta la propria fragilità ed inadeguatezza, per questo motivo abbiamo fatto una lunga ricerca al termine della quale abbiamo scelto la competenza di Erminio Sinigaglia e la sua Agec Service. Era una situazione grave, non intervenire sarebbe stato imperdonabile. La Rugby Rovigo Delta è un Club prestigioso e lo stadio deve essere il nostro biglietto da visita e per questo motivo la Società si è fatta carico anche di questo ulteriore investimento "



Erminio Sinigaglia attualmente gestisce i terreni da gioco del Venezia Calcio e della Spal e coordina i lavori dei Summer Camp del Trentino Alto Adige, dove le società calcistiche di Serie A e B scelgono i propri ritiri pre-season.



“L’accordo che ho con il club rossoblù è per tutta la stagione” - commenta Erminio Sinigaglia - “Il campo del Battaglini purtroppo è messo abbastanza male, nell’inverno scorso è collassato: il drenaggio è pressoché assente e necessita di un intervento decisamente importante nel futuro prossimo. I lavori che stiamo facendo ora sono funzionali a non dover rifare il campo nella prossima estate. In piena collaborazione con i manutentori della Rugby Rovigo Delta e Vita Sport di Treviso abbiamo già iniziato ad intervenire sul manto erboso per cercare di arrivare alla prima partita di Coppa Italia (24 ottobre) preparati ed affrontare un’annata migliore della passata. Al momento sono in programma lavori di arieggiatura a vari livelli, trasemina, sciabolatura, fertilizzazione, sabbiatura e tutta una serie di operazioni da qui a fine stagione. Sono qui per migliorare questo campo e far crescere lo staff interno con cui ho trovato massima disponibilità sin da subito. Ringrazio il presidente Zambelli per avermi dato questa possibilità.”