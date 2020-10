Avviso pubblico per la ricerca di un manager di Eridania Distretto

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Una figura manageriale per il coordinamento e la progettualità di Eridania Distretto. È stato pubblicato l’avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per il ruolo di manager che sviluppi il progetto del distretto del commercio. Tale progetto accomuna Occhiobello e Stienta ed è cofinanziato dalla Regione Veneto.

Il manager dovrà quindi essere un professionista a sostegno operativo di Eridania Distretto, esperto di temi come commercio urbano, pianificazione territoriale, relazioni con il pubblico e rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le domande dei candidati dovranno pervenire entro il 2 novembre al Comune di Occhiobello.

Eridania Distretto è stato formalmente riconosciuto dalla Regione come distretto territoriale del commercio nel 2018, vi aderiscono oltre a Occhiobello e Stienta, associazioni di categoria, imprese e associazioni del territorio.

Il comune di Occhiobello, quale ente capofila, ha presentato domanda di finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto, e per questo il Comune è stato ammesso a un contributo di € 88.900 euro.