I Cambiamenti nel Modo di Viaggiare

L’industria delle vacanze e dei viaggi è stata una delle più colpite dal Coronavirus.

Gli operatori del settore devono rendere conto di gravi perdite: si prevede un totale di circa 100 milioni i posti di lavoro persi nel mondo. Anche con la progressiva riapertura in condizione di sicurezza di molte mete vacanziere, è cambiato il modo di approcciarsi alle classiche ferie e ci saranno nuove esigenze che si dovranno assestare quando pianifichiamo come spendere il tempo libero.

In molte persone c’è incertezza su quello che lascerà la pandemia, come si potrà continuare a viaggiare rimanendo al sicuro?

Le compagnie aeree rappresentano uno dei settori più colpiti. Dover viaggiare in uno spazio limitato non è certo la migliore delle condizioni per stare al sicuro. Nonostante si stiano prendendo tutte le precauzioni del caso con l’obbligo di indossare e cambiare le mascherine ogni 4 ore, l’eliminazione della seduta centrale tra i sedili e altre che sono spiegate al dettaglio su siti di Alitalia RyanAir ; per una vera e propria ripresa si dovrà aspettare una soluzione medica al covid-19.

Forse potrebbero tornare in voga i viaggi navali, perché potrebbe essere più facile organizzare gli spazi di sicurezza. Ma anche qui, con il pericolo di rimanere in isolamento in caso di emergenze, si tende sempre a titubare di quello che potrà essere.

Il rischio percepito è ancora rilevante, e bisognerà instillare fiducia nei potenziali clienti. Ad esempio molte compagnie stanno investendo sulle forniture di impianti di disinfezione e dispositivi di protezione individuale.

Per contro, le persone non hanno perso la voglia di svagarsi e viaggiare, ma lo fanno su mete più familiari, facendo viaggi in macchina e percorsi non troppo lunghi. Complice anche l’incertezza lavorativa, sono in molti quelli che riscoprono i luoghi delle loro origini.

Un periodo più “statico” che è un po’ favorito e alleviato anche dal progresso, con Internet e i telefoni cellulari che permettono uno svago sempre maggiore attraverso le più variegate app: si possono organizzare teleconferenze e addirittura intrattenersi informandosi sui bonus casino senza deposito di spikeslot.com.

Mentre negli Hotel si concedono resi e sospensioni speciali, i parchi e la natura vedono aumentate le loro frequentazioni. Difficile dare numeri precisi, ma il fascino e la govialità di una passeggiata con picnic in una riserva naturale, soprattutto nella bella stagione, rimangono dei capisaldi per molti di noi.