La Corte d'Appello di Venezia proclama gli eletti in Veneto. Nessuna sorpresa per Simona Bisaglia e Cristiano Corazzari per il collegio di Rovigo

Ecco i nomi dei consiglieri della XI Legislatura guidata dal presidente Luca Zaia che convocherà il consiglio regionale entro il 16 ottobre, ma tra i leghisti si parla di "non prendere impegni" per lunedì o martedì perchèassessore uscente ed eletto consigliere nella lista Lega,che si presentava con unLa volontà dell'elettore, secondo i Cinquestelle e la Corte d'Appello, per chi ha segnato solo il nome di Cappelletti con una croce a destra nel riquadro destinato alla lista M5S (a sinistra) ed al suo candidato presidente, sarebbe un voto esteso alla lista consentendo quindi ai Cinquestelle di superare, attraverso il riconteggio, lo sbarramento del 3% ed esprimere un consigliere regionale, a scapito della lista Zaia.in quanto il contrassegno del presidente è una cosa, quello di lista un'altra e la Legge regionale parla chiaro: senza il 3% non si entra in consigliodiversa dai simboli di lista che lo sostenevano,“Di fronte alla giurisprudenza e alla chiarissima legge elettorale” si legge nella nota della Lista Zaia. Il gruppo accusa il governo giallorosso di "rimpolpare" una esigua opposizione nel consiglio regionale del Veneto. "i" concludono.Il segretario generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente, ha annunciato: “La Corte d’Appello di Venezia ha proclamato gli eletti dell’assemblea legislativa di palazzo Ferro Fini. Ora il Presidente uscente dovrà procedere alla convocazione del Consiglio regionale entro il 16 ottobre. Nella prima riunione del Consiglio regionale verrà anche nominato il nuovo Ufficio di Presidenza”., salvo l'accoglimento del ricorso annunciato dalla Lista Zaia al Tar.Per: Roberto Ciambetti, nella passata legislatura presidente del Consiglio Regionale, Fabiano Barbisan, Roberto Bet,, Fabrizio Boron, Gianpaolo Bottacin, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Elisa Cavinato, Giulio Centenaro, Silvia Cestaro, Nazzareno Gerolimetto, Stefano Giacomin, Silvia Maino, Gabriele Michieletto, Filippo Rigo, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Francesca Scatto, Alessandra Sponda, Stefano Valdegamberi, Alberto Villanova e Marco Zecchinato.Per: Federico Caner,, Elisa De Berti, Roberto Marcato, Manuela Lanzarin, Enrico Corsi, Marco Dolfin, Marzio Favero, Nicola Finco.Per Fratelli d’Italia: Elena Donazzan, Daniele Polato, Tommaso Razzolini, Enoch Soranzo e Raffaele Speranzon.Per Forza Italia – Autonomia per il Veneto: Alberto Bozza ed Elisa Venturini.Per il Movimento 5 Stelle: Erika Baldin.Lista Veneta Autonomia: Tomas Piccinini.Partito Democratico: Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis.Il Veneto che vogliamo: Elena Ostanel.Europa Verde: Cristina Guarda.