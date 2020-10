Confagricoltura: un vicepresidente tutto polesano Claudio Previatello, che affiancherà Piergiovanni Ferrarese

Da un anno è inoltre presidente dei giovani di Confagricoltura Verona. Oltre all’impegno nell’azienda vitivinicola in Valpolicella, affianca il fratello e il padre Paolo, presidente di Confagricoltura Verona, nell’azienda zootecnica e cerealicola nel Basso Veronese.Ferrarese succede al trevigiano Giulio Manzotti e ha le idee chiare sul lavoro da fare: “Il primo obiettivo è tornare a fare lobby sulle istanze dell’universo agricolo giovanile – spiega. "Prepareremo un documento da presentare al futuro assessore all’agricolturache è scaduto ma è stato prorogato a causa della pandemia. Vorrei porre anche una particolare attenzione alla formazione, organizzando corsi non solo sulle tematiche agricole, ma anche su business plan e bilancio aziendale"."Vorrei che ci fosse anche uno sforzo nel comunicare meglio il nostro lavoro, attraverso uno storytelling che sfati le fake news e racconti dal vivo le nostre aziende venete guidate da giovani. Dobbiamo diventare noi promoter e influencer del nostro territorio, bellissimo e vario, che raggruppa aziende agricole di ogni tipologia, dalla montagna al mare: dalle vacche da latte alla pescicoltura, dallo zafferano alla viticoltura, dalle lumache alla floricoltura”.appena l’emergenza sarà finita. Parteciperemo anche alle fiere più importanti del territorio, come il Vinitaly e Fieragricola, perché è importante uscire dal proprio guscio e metterci la faccia”.Al termine dell’assemblea i giovani sono stati portati in visita da Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, all’azienda agricola Borgoluce, una realtà multifunzionale dove convivono viticoltura, allevamento di animali e produzione di frutta e cereali, con una filiera corta che porta a trasformare in biogas tutti i residui agricoli e zootecnici. “Nel mondo agricolo stiamo assistendo a molti cambiamenti – ha detto il presidente Giustiniani – e i giovani vanno supportati nel prendere le redini delle aziende e ad affrontare con il know how necessario le sfide che si attendono”.