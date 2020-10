Il Teatro siete voi, parte l’avventura col Piccolo principe

BADIA POLESINE (Rovigo) – Si apre ufficialmente domenica 18 ottobre, alle 16, al prestigioso Teatro sociale Balzan di Badia Polesine, la rassegna di teatroragazzi più importante del Veneto e la prima in Italia: “Il teatro siete voi”, complesso progetto di educazione attraverso il teatro fruito e vissuto, nato da un’idea di Irene Lissandrin per l’associazione ViviRovigo, con la collaborazione del circuito Arteven, il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e di Fondazione Banca del monte di Rovigo, il contributo di Regione Veneto ed un’articolata rete di sponsor istituzionali e privati, oltre alla collaborazione di undici comuni polesani, che faranno da altrettante location ai 22 spettacoli in cartellone e, ancora, di sei istituti scolastici che parteciperanno davanti e sopra al palcoscenico.

Lo spettacolo di apertura, inaugura una serie di pièce teatrali per ragazzi di altissimo valore formativo. In collaborazione col comune di Badia Polesine, andrà in scena “In viaggio col Piccolo principe”, un omaggio all’intramontabile “classico per l’infanzia” di Antoine De Saint-Exupèry. Lo spettacolo è una produzione della Fondazione Teatro ragazzi e giovani onlus di Torino, che è riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali, con la regia di Luigina Dagostino e gli attori Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio. Un racconto tra teatro e letteratura, che incoraggia lo spettatore a fare qualcosa che non è sempre facile: vedere con il cuore, sentire con lo spirito, non fermarsi alle apparenze. Parla con semplicità di cose grandi e anche difficili.

“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”. Se anche non si fosse mai letto “Il Piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupèry, si può ricondurre facilmente questa massima a quell’immenso capolavoro di letteratura e formazione, che sparpaglia, apparentemente a caso, come stelle ed asteroidi nello spazio, grandi insegnamenti per diventare “buoni adulti”.

In questa pièce gli attori faranno viaggiare il pubblico tra i personaggi più importanti e le situazioni più emozionanti del mondo creato da Antoine De Saint-Exupèry, per un’ora di poesia e divertimento.

Lo spettacolo è fruibile con biglietto popolare di euro 3, con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazione@ilteatrosietevoi.it o telefonando al numero 347 6923420.

Il Teatro siete voi è un progetto di Irene Lissandrin per l’associazione ViviRovigo Aps, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova nell’ambito del bando Eventi Culturali, il contributo di Regione del Veneto (per la programmazione 2020) e della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven circuito teatrale multidisciplinare del Veneto e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.

Gli eventi hanno il sostegno di Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Ottica Toffoli, Farmacia Tre Colombine delle dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del Polesine e la collaborazione di Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Domenica 18 ottobre 2020, ore 16

BADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZAN

In viaggio con il piccolo principe

Compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Spettacolo per chi vede con il cuore, bambini e famiglie

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 21

LENDINARA - TEATRO COMUNALE BALLARIN

Facce d'angelo

Gruppo teatrale della scuola secondaria di primo grado Alberto Mario di Lendinara

Regia di Emilio Milani

Sabato 24 ottobre 2020, ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO COMUNALE ROSSI

Peter Pan. Una storia di pochi centimetri e piume

Compagnia Eccentrici Dadarò

Spettacolo pluripremiato di Circoteatro per tutti

Domenica 25 ottobre 2020, ore 16

VILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORIN

Tutti in bolla

Enrico Moro e Bruno Lovadina, Compagnia Belteatro

Bolle di sapone, musica e sogni. Spettacolo per tutti

Domenica 1 novembre 2020, ore 16

CORBOLA - PALAZZETTO DELLO SPORT

Attenti alle streghe

Compagnia Stivalaccio teatro

Reading con musica per grandi e piccoli che fa un po’ paura… solo un po'

Domenica 8 novembre 2020, ore 16

PORTO TOLLE - SALA DELLA MUSICA

Giacomino e altri desideri

di e con Susi Danesin

Una raccontastorie con l'immensa passione per le fiabe accompagnata dalla musica dal vivo

Venerdì 13 novembre 2020, ore 17

SAN MARTINO DI VENEZZE - FORUM

Voglio la luna!

Compagnia Pizzardo&Zanforlin

Spettacolo dedicato dell'allunaggio con le videoproiezioni di Beatrice Pizzardo

Domenica 15 novembre 2020 ore 16

VILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORIN

Luisa Corna, “Tofu e la magia dell’arcobaleno”

Il premiato libro della celebre show woman dedicato ai bambini, contro il bullismo

Domenica 22 novembre 2020, ore 16

PORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLE

Rosaspina... storia di un bacio

Compagnia Ullalà teatro

Solo il gesto di vero amore la sveglierà. Spettacolo per bambini e famiglie

Sabato 28 novembre 2020, ore 10

PORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLE

Si può fare

Liceo Celio Roccati con la collaborazione delle associazioni Smile Africa e Giovani in cammino. Regia di Roberto Pinato

Spettacolo liberamente ispirato all'omonimo film.

Sabato 28 novembre 2021, ore 21

TAGLIO DI PO - TEATRO SALA EUROPA

Il mito di Fetonte, narrazioni e canti del Polesine

Scuola secondaria “San Domenico Savio“ di Porto Viro. Regia Miranda Bovolenta e Monica Caniato

Spettacolo musicale e teatrale

Domenica 29 novembre 2020, ore 16

PORTO TOLLE - SALA DELLA MUSICA

Il favoloso Goldoni

Compagnia Pantakin da Venezia

Narrazioni con musica liberamente ispirate ai canovacci del padre della commedia veneta

Giovedì 3 dicembre 2020, ore 10

PORTO VIRO - TEATRO SALA ERACLE

Mani per parlare

Istituto comprensivo di Loreo. Coordinamento Monica Fioravanti

Spettacolo musicale e teatrale

Sabato 5 dicembre 2020, ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO COMUNALE ROSSI

Il gatto con gli stivali

Gruppo teatrale Il Mosaico

Spettacolo dal vivo come una fiaba, per le famiglie

Domenica 6 dicembre, ore 16

VILLANOVA DEL GHEBBO - SALA POLIVALENTE BORIN

Una stella in fondo al mare

Compagnia Ullalà Teatro Animazione

Spettacolo dove tutti partecipano... dai 3 anni in sù

Giovedì 10 dicembre, ore 10

FIESSO UMBERTIANO - SCUOLA MEDIA

Che favola di jukebox

Bruno Lovadina ed Enrico Moro, Compagnia Belteatro

Spettacolo di fantasia e creazione: il jukebox delle fiabe per dirle e inventarle come un gioco

Domenica 20 dicembre 2020, ore 16

ROVIGO - PESCHERIA NUOVA

Cucù

Compagnia La Piccionaia

Spettacolo originale e coinvolgente per la prima infanzia.

Mercoledì 30 dicembre 2020, ore 18

ROVIGO - TEMPIO DELLA ROTONDA

Le emozioni della musica - Omaggio a Ennio Morricone

Accademia Musicale Venezze, ensemble docenti e allievi in concerto. Direttore Francesco Toso

Sabato 6 febbraio 2021, ore 21

BADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZAN

Sulla bocca di tutti

Iis Primo Levi di Badia Polesine. Regia di Georg Sobbe

Spettacolo del laboratorio teatrale

Sabato 20 febbraio 2021, ore 21

BADIA POLESINE - TEATRO EUGENIO BALZAN

Driiiinnn!!! #manteniamoledistanze

Scuole medie Casalini (Istituto comprensivo Rovigo 3)

Divertente commedia del laboratorio teatrale

Sabato 6 marzo 2021, ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO ROSSI COSTA

La sagrestia di Don Eusebio

Compagnia del gruppo teatrale La Fenice. Regia Almerina Rigobello.

Commedia in due atti.

Sabato 13 marzo 2021, ore 21

LENDINARA - TEATRO COMUNALE BALLARIN

Il Teatro siete voi - La festa

Spettacolo con Pantakin Circoteatro e cerimonia di consegna delle menzioni ai gruppi teatrali scolastici. Partecipazione straordinaria di Sara Zanca, campionessa paralimpica di nuoto

INFO SPETTACOLI

La prenotazione è obbligatoria per qualsiasi spettacolo.

Telefonare al numero 347 6923420, dal lunedì dal sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; oppure prenotare dall’apposito pulsante del sito www.ilteatrosietevoi.it; o scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it

Per ogni prenotazione indicare data e luogo, il numero ed i nominativi dei partecipanti, un’email e un numero di telefono di riferimento, e specificare se si intende prenotare posti per congiunti o singoli. I posti saranno assegnati in modo automatico seguendo l'ordine di prenotazione.

Eventuali disdette devono essere comunicate prima possibile (telefonando al numero 347 6923420 o scrivendo a prenotazione@ilteatrosietevoi.it) non oltre le ore 12 del giorno dello spettacolo.

Per informazioni, telefonare al numero 347 6923420, tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

BIGLIETTI

Gli spettacoli delle scuole e per le scuole sono gratuiti.

Gli spettacoli di teatroragazzi delle compagnie professionali hanno un biglietto simbolico di 3 euro.

L’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo.