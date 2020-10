Donato un termometro frontale ad infrarossi a Plastic Free Onlus Delta

PORTO VIRO (Rovigo) - Un termometro frontale ad infrarossi per misurare la temperatura corporea ai volontari che partecipano alle attività di pulizia ambientale organizzate da Plastic Free Onlus. Questa è la brillante idea venuta al vicesindaco del Comune di Porto Viro, Doriano Mancin durante un incontro ufficiale presso il municipio con Riccardo Mancin, il referente di Plastic Free Onlus per il delta del Po e la regione Veneto. "Mi sono recato da Doriano, col quale mi lega da un pò di tempo un rapporto di conoscenza e stima, per discutere della possibilità di pianificare a breve termine alcuni interventi di pulizia ambientale nel territorio portovirese, a sostegno del più ampio progetto di tutela, salvaguardia e sensibilizzazione del Delta del Po, territorio unico e fragile. - commenta Riccardo Mancin - Si parlava di Covid e normativa in materia quando al vicesindaco è venuta l'idea di contattare la famiglia Cester per chiedere informazioni sul costo di un termometro frontale digitale. In breve mi sono ritrovato con l'apparecchio in questione donato dalla Farmacia Cester di Porto Viro, un gesto veramente inaspettato e di grandissimo valore umano." Il dott. Sebastiano Cester ha donato con slancio immediato il termometro riconoscendo l'impegno sociale della Onlus e chiedendo al referente dell'associazione informazioni sulle prossime attività in programma. "Siamo felici di supportare organizzazioni di volontari che operano con tanto impegno per la tutela del nostro territorio - spiega il dottor Cester - e, leggendo sui social e sui giornali dei tanti eventi realizzati in zona ho deciso di partecipare a uno dei prossimi anch'io, consapevole che tutti dobbiamo fare la nostra parte."

A breve verrà comunicata la data ufficiale delle pulizia nel Comune di Porto Viro compresi tutti i dettagli utili per aggregarsi a una mattinata in cui tutti, grandi e piccini, potranno godere di qualche ora a contatto con la natura, contribuendo ad una azione virtuosa e di grande significato per il pianeta. "Porto Viro ha zone davvero stupende, alcune delle quali meritevoli di maggiore attenzione da parte dei cittadini - conclude il vicesindaco Mancin - Insieme al sindaco Veronese e a Plastic Free Onlus abbiamo pensato che sia davvero importante agire anche qui nel Comune e fin d'ora invito tutti a partecipare perchè il nostro Delta va difeso e rispettato. L'ambiente è un bene collettivo e va tutelato, soprattutto per i nostri figli e nipoti."