Il prossimo step: Creare una prima squadra con atleti del settore giovanile 

ROVIGO - Che la Rhodigium Basket sia partita 10 anni fa per promuovere la pallacanestro femminile e dare a bambine e ragazze uno spazio dedicato e riservato, ormai è cosa nota. Quello che forse non tutti sanno è la grandissima attenzione che lo staff tecnico sta mettendo nell’allenare la categoria maschile.

Il primo storico gruppo maschile targato Rhodigium è stato il gruppo dei ragazzi nati nel 2003/2004 che hanno percorso nelle fila rosso blu tutto il settore giovanile arrivando oggi in under 18. Da lì di strada se n’è percorsa tanta e oggi la Rhodigium Basket si trova ad essere, numeri alla mano, il polo cestistico maschile giovanile più numeroso e di riferimento per l’intero territorio polesano comprendendo tutte le categorie dall’Under 13 all’under 18 con ben due squadre nella categoria cadetta.

Alla base di questa splendida storia c’è il settore minibasket tra i più numerosi in Veneto (quasi 200 tesserati tra i 5 e gli 11 anni) che conta tutti i gruppi divisi per annata dal 2016 al 2009, e che con ben 4 centri fuori città: Borsea, Mardimago, Boara e Ceregnano.

Marco Carbonin, colonna portante e figura storica della Rhodigium Basket, è coordinatore e responsabile del settore giovanile maschile. Oltre ai riconfermatissimi Marco Migliorini e Carlo Canton, allenatori giovani, preparati, e con alle spalle già delle esperienze importanti nel mondo della pallacanestro maschile. Entra quest’anno a far parte dello staff rosso blu Salvatore Vacca, figura storica del basket polesano, negli ultimi anni allenatore della Pallacanestro Lendinara e da quest’anno nuovo allenatore del settore giovanile rosso blu. Con Salvatore, allenatore a tempo pieno, si è voluto fare un ulteriore salto di qualità scegliendo una figura che possa dedicare tutto il tempo necessario alla Rhodigium Basket e alla crescita dei giovani talenti polesani.

Sono tantissime le squadre maschili Rhodigium ai nastri di partenza: Under 13 allenata da coach Salvatore Vacca per i ragazzi nati nel 2008, under 14 allenata da coach Marco Carbonin per i ragazzi nati nel 2007, Under 15 allenata da coach Carlo Canton per i ragazzi nati nel 2006, Under 18 allenata da coach Marco Migliorini per i ragazzi nati nel 2004 e nel 2005 e Under 18 allenata da coach Marco Migliorini per i ragazzi nati nel 2003 e nel 2004. Tutti i gruppi sono seguiti dal punto di vista fisico dalle preparatrici atletiche, dottoresse in Scienze Motorie Sara Cappellato e Martina Malin.

“La soddisfazione non è solamente nel leggere i numeri di ragazzi che ogni anno coinvolgiamo nella nostra società, ma il percorso che questi decidono di intraprendere assieme a noi: moltissimi di loro ci aiutano nelle attività quotidiane ad esempio facendo da assistenti agli istruttori minibasket, oppure aiutano nella gestione del tempo e dei referti durante le partite del settore giovanile. Insomma, una grande famiglia che ha alla base valori come condivisione, appartenenza, voglia di esserci e aiutarsi” queste le parole della Presidente Maria Paola Galasso, visibilmente entusiasta del lavoro svolto dallo staff dirigenziale e tecnico del settore maschile.

“Credo sia fondamentale riconoscere la professionalità e la competenza, che ogni giorno i nostri allenatori mettono in palestra. Stiamo organizzando le attività per più di 200 atleti dal 1° di settembre, divisi in ben 3 palestre della città, organizzando trasporti per ragazzi che vengono da fuori città. In una situazione complessa in cui oltre alla gestione ordinaria dei gruppi si sono aggiunte le regole straordinarie a causa della pandemia, che ogni giorno seguiamo rigorosamente grazie all’attenzione anche dei nostri dirigenti”.

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente Atmosphere Illuminazioni: main sponsor del settore maschile , che investe quotidianamente per permetterci di programmare e garantire un futuro in un ambiente sano e positivo a tutti i ragazzi che scelgono di giocare a pallacanestro assieme a noi “.

L’entusiasmo per la nuova stagione alle porte, l’emozione di poter riprendere i campionati sta facendo scalpitare tutto l’ambiente Rhodigium, che per i suoi 10 anni di vita sta senza dubbio continuando a crescere, puntando sui giovani, sui valori che lo sport trasmette, e soprattutto continuando ad avere al centro di tutte le attività il ruolo sociale ed educativo nei confronti dei tanti ragazzi e ragazze e soprattutto delle tante famiglie che credono nel club della Presidente Maria Paola Galasso.