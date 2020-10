Pubblicato il bando per gli alloggi popolari

BADIA POLESINE (Rovigo) - È stato pubblicato all’albo pretorio comunale, a firma del responsabile dell’ufficio Roberto Lupi, il bando annuale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’assegnazione potrà riguardare tutti gli alloggi che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel territorio comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, che sarà stilata direttamente dall’Ater di Rovigo. Le domande dovranno essere ripresentate anche da coloro che già l’avevano fatto negli anni passati, questo per evitare di essere esclusi dalle graduatorie annuali e migliorare eventualmente la propria posizione in graduatoria.

Può aspirare alla casa popolare chi risiede in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi negli ultimi dieci, purché l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare (Isee-Erp) non superi il limite fissato dalla Regione in 20.210 euro. Il richiedente appartenente a Stati extra Ue dovrà presentare la carta il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure il permesso rilasciato con validità biennale, purché eserciti regolare attività di lavoro subordinato o in proprio. Sono previsti punteggi aggiuntivi per la presenza di anziani, disabili o per coppie sposate di recente. Il bando prevede anche alcune agevolazioni, in termini di punteggio, per di chi vive in case con precarie situazioni igieniche o in condizioni di sovraffollamento.

Per presentare la domanda con la nuova procedura informatica si dovrà prendere prima appuntamento con l’ufficio servizi sociali del comune inviando una mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.badiapolesine.ro.it o telefonando al n. 0425 53671 int. 4.

Poiché la procedura per la presentazione della domanda risulta più articolata rispetto al passato, la scadenza del bando è stata fissata al prossimo 14 dicembre.

