Softball Rovigo ai vertici nazionali

BOLLATE (Milano) - Era un'impresa praticamente impossibile quella dell'Asd Baseball Softball Club Rovigo, targati Itas Mutua e Adriatic Lng, che a Bollate ha centrato la seconda finale scudetto dell'Under 12 softball della storia. Contro Bollate, laureatosi campione d'Italia, e Caronno però sono arrivate due sconfitte rispettivamente per 7 a 0 e per 7 a 2. La consistenza delle squadre lombarde soprattutto in pedana di lancio si è fatta valere e per il team guidato dal duo Mena-Pollato c'è stato poco a fare.

Con Caronno in gara 1 è stato il primo inning dove la strada si è fatta subito in salita con 4 punti subiti complice anche l'emozione delle giovani promesse del batti e corri rossoblu. Poi pian piano la difesa ha trovato il suo assesto fino ad arrivare sul 5 a 2 con le venete che sembravano essere in grado di poter rimontare. Nulla da fare però nelle ultime riprese con i pitcher lombardi che hanno chiuso ogni possibilità al nove rodigino.

In gara 2 con Bollate, che aveva superato il Caronno per 7 a 1, non c'è stata storia. Bollate ha una tradizione e una consistenza tecnica che in Italia non ha eguali e l'impatto con la partita per il Rovigo è stato subito duro con un 3 a 0 che poi è diventato 7 a 0 già alla seconda ripresa, risultato poi che è rimasto così fino alla fine.

"Per noi è stato un grande successo essere presenti a questa manifestazione - ha dichiarato Cristina Pollato coach del Rovigo -. Siamo cresciute tanto sia in quantità sia in qualità. Ora attendiamo anche altre ragazze che vogliano venire in campo in questi giorni per provare la nostra disciplina."

E' stato un campionato, per le giovani polesane, chiaramente condizionato dalla situazione legata al Covid ma che gli ha dato la possibilità di confrontarsi con squadre come Forlì, Bologna e nella finale Ronchi dei Legionari.

"Si è vero - afferma Leonardo Mena - abbiamo messo in campo ben 3 squadre giovanili femminili e con 2 squadre siamo arrivati alle finali nazionali. Con l'Under 18 abbiamo sfiorato il colpaccio ma Bussolengo aveva un team da A1 in campo. Siamo indubbiamente diventati un polo per il softball non solo in Veneto ma anche in Italia insieme ad altre piazze storiche. Dobbiamo solo lavorare per migliorarci, aumentare ancora di numero per essere una grande alternativa di sport femminile e credere di arrivare in alto molto presto."

Questo il roster Under 12 softball del Rovigo: Gaia Barbierato, Andrea Bergamasco, Margherita Bon, Agata Boraso, Sabrina Bottazzi, Valentino Chinedozi, Elena Dall'Ara, Giuditta Fileccia, Adele Manfron, Camilla Pavarin, Samuele Menon, Martina Russo, Greta Saggioro, Aurora Servello, Maia Villani, Matteo Zangirolami, Irene Fontana, Ettore Quadrelli, Andrea Costanzo,