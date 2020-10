ROVIGO - Due giornate dedicate al campionato regionale di salto ostacoli pony e club, quelle di sabato e domenica 10 e 11 ottobre a Casale sul Sile (Treviso) presso gli impianti del Circolo Ippico del Cristallo.

Un appuntamento molto atteso da tutti i piccoli protagonisti dello sport equestre del Veneto che il maltempo ha tentato di rovinare, senza peraltro riuscirvi!

Infatti, considerate le previsioni meteorologiche è stato deciso di riunire le due manche di gara previste per l’assegnazione dei titoli regionali di salto ostacoli nella sola giornata di sabato (la seconda manche sarebbe stata in calendario per la domenica) e programmando le prove delle specialità ludiche – il campionato regionale Club–nelle giornate di sabato e domenica, all’interno del maneggio coperto.

Week end pieno di emozioni e di grandi soddisfazioni per il team dell’Asd Centro Equitazione il Bosco che ha partecipato con i propri allievi all’importante appuntamento agonistico.

Nel Campionato di Salto ostacoli Pony, il circolo rodigino era presente nella categoria L60, con la dodicenne Sara Pozzati in sella al pony Tex-Alex.

Dopo il primo percorso netto è al quinto posto della classifica provvisoria, ma nella seconda manche con un bellissimo percorso riesce a rimontare sfiora l’oro e conquista una meritatissima medaglia d’argento ad un solo punto dal vincitore.

Ma le emozioni non sono mancate neppure tra i partecipanti rodigini al Campionato Regionale Club, dove è stato festeggiato il primo posto nel podio conquistato dalla squadra composta da Giulia Fabbian, Martina Paoloni e Giulio Zanellato, nei Pony Games, categoria A1, categoria riservata ai concorrenti di età compresa tra i cinque ed otto anni.

Nella categoria B1, Pony Games, hanno rappresentato il circolo bianco-verde, la squadra composta da Martina Giugno, Ambra Monesi e Gioia Tosetto, che dopo due manche di giochi molto agguerriti si è aggiudicata il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo.

E ancora soddisfazione per il 5* posto conquistato dalla squadra composta di Alice Birolo, Lia Pedrini e Martina Paoloni, nella Categoria Gimkana A1.

“Complimenti meritatissimi - il commento della presidente Antonella De Angeli - alle nostre giovani leve, ai super pony e soprattutto ai nostri tecnici, Arianna Vignaga e Valentina Vignaga per la loro grande professionalità.”