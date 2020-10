Covid-19: Il sindacato dei Pompieri proclama lo stato di agitazione

ROVIGO - “Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili del Fuoco del Veneto è determinato dalla mancanza di prevenzione del contagio da Covid-19 attraverso una sorveglianza sanitaria comprensiva di tampone faringeo” lo esclama con forza Usb, Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco.

“Come abbiamo potuto constatare, l’andamento dei contagi è in continuo aumento, la pandemia non è terminata e nemmeno l’emergenza interna nei Vigili del Fuoco. Risulta avvilente come l’amministrazione non preveda una sorveglianza sanitaria per il personale dei Vigili del fuoco, continuamente esposto al virus a causa dell’impossibilità di mantenere il “distanziamento sociale” e spesso a contatto con la cittadinanza. Sorveglianza intesa come screening ai lavoratori del veneto attraverso tamponi oro-faringei”.

Nessuno si dimentica il picco di marzo e aprile e lo stato critico in cui versavano i comandi del veneto. “Citiamo il cluster al comando di Padova e contagi in tutti gli altri comandi che hanno pregiudicato la continuità del servizio di soccorso”.

“I casi positivi, nei comandi del Veneto, non si sono pressochè mai fermati. I lavoratori hanno continuato a segnalarli ma a ciò non è seguito un tracciamento dei contatti nel posto di lavoro. Visto che un ulteriore picco di positivi potrebbe dare il colpo di grazia al dispositivo di soccorso, a causa anche del ridotto organico in regione, ritenendo che solo monitorando la diffusione del Covid-19 nel personale del Comando si riesce a non contagiare le nostre famiglie, i colleghi sani e le persone che a vario titolo chiedono un nostro intervento, dichiariamo lo stato di agitazione Regionale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente con l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva concordando sia la data dell’incontro sia il dirigente superiore”arbitro” come da prassi del passato”.