Il Piccolo Principe incanta i bambini della piccola Fenice di Badia Polesine

, progetto educativo nato da un’idea di Irene Lissandrin per l’associazione ViviRovigo, con la collaborazione del circuito Arteven, il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e di Fondazione Banca del monte di Rovigo, il contributo di Regione Veneto ed un’articolata rete di sponsor istituzionali e privati, oltre alla collaborazione di undici comuni polesani, che faranno da altrettante location ai 22 spettacoli in cartellone e, ancora, di sei istituti scolastici che parteciperanno come spettatori, ma anche come protagonisti del palcoscenico.A rappresentare il Comune di Badia, ma un po’ tutti i comuni partner,In scenacon gli ottimi Claudio Dughera nei panni dell’aviatore, Michele Puleio il Piccolo principe e Claudia Martore un jukebox di personaggi, in primis l’esilarante Re solitario.. Perché è successo questo? Perché si rompe sempre? Perché quello? Come si fa l’attore?. Qualcuno ha espresso le sue preferenze sulle scene viste, qualcuno ha deciso cosa farà da grande. Tutti erano entusiasti.La potenza e la magia del teatro aspetta ora tuttiPer ogni appuntamento è obbligatorio prenotarsi al numero 347-6923420, oppure scrivendo una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it. Gli spettacoli messi in scena dalle scuole sono gratuiti.