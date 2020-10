Il rossoblù Nicotera permit player al Benetton Treviso

ROVIGO - Il Benetton Rugby ufficilizza l’approdo del tallonatore Giacomo Nicotera dalla Rugby Rovigo Delta come nuovo permit player della squadra biancoverde. Nicotera è il terzo permit player proveniente dalla formazione polesine – dopo Matteo Canali e Davide Ruggeri arrivati in Ghirada durante l’estate – che rinforzerà la rosa dei Leoni, in queste settimane senza 17 giocatori impegnati con l’Italrugby in vista degli impegni internazionali nel Sei Nazioni.

Nicotera si è aggregato ai Leoni da questa settimana e si allenerà quotidianamente presso il centro sportivo de La Ghirada, con la possibilità di essere coinvolto per gli impegni del Benetton Rugby, o contrariamente sarà rilasciato e messo a disposizione del club di appartenenza.

Tallonatore classe ’96, Giacomo Nicotera è cresciuto nel Rugby Trieste 2004 e nel Venjulia Rugby Trieste, per poi approdare nel 2015 al Mogliano Rugby con cui ha giocato tre stagioni raccogliendo 36 presenze e siglando 3 mete in Super10. Per Nicotera anche una breve esperienza in Nuova Zelanda nel Sumner Rugby Football Club, una società dilettantistica alla periferia di Christchurch, e poi il ritorno in Veneto e il trasferimento al Rugby San Donà nella stagione 2018/2019. Nella formazione veneziana colleziona 22 partite e 1 marcatura in Top12. Durante l’estate di un anno fa il trasferimento a Rovigo con cui totalizza 6 presenze e 1 meta, prima che la scorsa stagione venisse interrotta a causa dell’esplosione del Covid-19.