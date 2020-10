Al via i Rodari Day

Perché se “la favola è il luogo di tutte le ipotesi”, attraverso storie fantastiche e filastrocche è possibile esplorare mondi e modi di essere altrimenti sconosciuti, elaborando idee e proposte che trasformano l’impensato in possibile.Il programma completo è disponibile sulla sezione dedicata del sito della cooperativa www.coopilraggioverde/rodariday. Il programma nel dettaglio:- h 9.30 nido aziendale AUlss5 La Nuvola Blu, Rovigo Un lungo viaggio - vicini e lontani, diversi ma uguali lettura con laboratorio multisensoriale- h 9.30 nido comunale Latte e Cacao, Villadose L'omino della pioggia - scopriamo un personaggio magico lettura con laboratorio creativo- h 9.30 nido comunale Coccole Stienta L'omino dei sogni - viaggio nel mondo della fantasia lettura con laboratorio creativo- h 9.30 nido comunale La Tana degli Orsetti, Fratta Polesine Il Prato sul prato verde cosa ci sarà? Una bella sorpresa ci aspetterà lettura con laboratorio pittorico- h 9.30 nido comunale GattoNando Polesella, a sbagliare le storie laboratorio immersivo con rappresentazioni 3D tra giochi, scuoni, luci e colori- h 9.30 nido Azienda Ospedaliera Friuli Centrale Il Nido degli Scriccioli Udine La magia della pioggia simulazioni e sperimentazioni ispirate all'Omino della pioggia- h 9.30 scuola dell'infanzia Pietro Selmi Polesella Il pittore e altre storie - l'arte della fantasia lettura animata con laboratorio di pittura- h 10.00 scuola dell'Infanzia San Giuseppe Masi (Pd) Il Sole e la Nuvola - una storia di generosità e avarizia lettura animata con gioco-laboratorio- h 11.30 Biblioteca Comunale - Gavello Buon compleanno, Rodari! - video patchwork streaming dai canali YouTube e FB @bibliogavello- h 15.00 centro giovani Beach Young Center Jesolo (Ve) Rodari Loop Station - suonare le parole workshop musicale a ritmo di filastrocche- h 15.30 makers lab WakeHub Lendinara (Ro) L'albero delle filastrocche - le idee prendono forma poetry challenge con live drawing con tavoletta grafica- h 16.00 Centro Culturale Altinate San Gaetano Spazio 35 Progetto Giovani Padova Rodari in 3D - dare forma alla fantasia laboratorio di modellazione e stampa 3D in omaggio alle opere di Rodari- h 16.00 centro aggregazione ragazzi After Hour Albignasego (Pd) Parole... a tratti - le parole diventano immagini giocolaboratorio con calligrammi- h 16.00 nido comunale Peter Pan Ficarolo Cosa ci vuole - dal fiore al tavolo lettura con laboratorio manuale- h 16.30 Biblioteca Comunale - Stienta Alla scoperta delle fiabe di Rodari - letture in rete canali FB