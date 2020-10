Adria: al via la campagna tesseramenti del Partito Democratico. Ferrari: "Basta civismo; serve spirito d'appartenenza"

Esordisce così l'ex candidata Dem alle elezioni regionali venete Gessica Ferrari.Il civismo si è dimostrato molto spesso un fenomeno carsico che ha finito per erodere le organizzazioni territoriali di partito, disgregare, disperdere consenso ed alla fine reso tutti più soli e più fragili, perdendo di vista il suo vero scopo, ovvero quello di affiancare la politica e non di sostituirsi ad essa o peggio opporsi".Chiarendo poi: "I movimenti con l'obiettivo di promuovere un cambiamento sociale o rivendicare diritti , per non essere solo una mobilitazione collettiva destinata ad esaurirsi nel breve termine,che nasce all'interno del circolo ma che è aperta a tutta la comunità. Essa prevede una serie di incontri, informativi e culturali oltre che conviviali , che getteranno le basi per una nuova ripartenza del partito allargata a tutti coloro, anche semplicemente volontari o simpatizzanti , che vogliono conoscere e condividere idee e finalità".Concludendo: "Sono previsti incontri con importanti figure politiche. Per la sua grande esperienza e conoscenza , il dott. Paolo Giaretta, ex sindaco di Padova, ex senatore e segretario regionale del partito democratico fino al 2009, con il quale avremo modo di confrontarci sulle ragioni che hanno portato all'attuale assetto politico della regione Veneto, e quali sono le azioni da intraprendere affinchè il Pd possa uscire da questa fase di afasia politica e tornare ad essere un partito alternativo e capace di suscitare passione, mobilitazione, energia creativa nella società".