Il teatro Sociale per riaprire punta sugli artisti: regia, direttore d'orchestra e cantanti doc

La stagione riparte nel rispetto delle restrizioni per la sicurezza: 200 posti in sala indicate da decreto ministeriale, "Ministero che ha confermato il contributo del fondo Fus" spiega Tovo, ma"In questi tempi la progettazione artistica è proseguita - dice Tovo - e anche l'approfondimento per aprire il teatro in piena sicurezza. Vi presenteremo gli spettacoli per fasi e non per stagioni intere, per seguire il divenire". Oggi è stata presentata l'attivita fino al 1 gennaio 2021 di lirica, prosa e teatroragazzi.IL DEBUTTO: LA TRAVIATAL'opera inaugurale sarà. "Stefanutti ha collaborato tantissimo con il teatro di Rovigo fino a 10 anni fa - spiega Puxeddu - Il teatro di Rovigo ha un laboratorio scenografico e ho pensato fin dall'inizio dell'incarico di coinvolgere Stefanutti per valorizzare sia la maestranza che l'opera del debutto di stagione. Non abbiamo rinunciato a Traviata dopo l'arrivo del Covid". La definizione diè stata fortemente voluta da Stefanutti. "Una Traviata che tiene conto delle normative Covid, ho cercato di mantenere tutto nel rispetto delle regole, ovvero tutto è stato ridimensionato: coro orchestra, scene, personaggi".A suonare sarà, partito da Rovigo oggi direttore in tutto il mondo, ci sarà la coreografia della Fabula Saltica. Cast straordinario con Violetta Valery interpretata dalI costumi di Nicolao, costumista anche del film Mission Impossible che sta girando ora a Venezia. La Traviata è realizzata in coproduzione con i teatri di Lucca e Livorno, Rovigo è il teatro capofila. Ci sarà il Coro lirico Veneto, diretto e preparato dalla maestra Flavia Bernardi, e Filippo Tadolini aiuto regista.CONCERTO LIRICO SINFONICIDue i concerti lirico sinfonici il 22 e 24 dicembre.. L'orchestra Filarmonia Veneta sarà sul palco.L'OPERETTAConfermato l'appuntamento di fine anno con l'operetta. Il 27 dicembre ci sarà Cincilla', produzione dell'impresario Giarolo, doppio spettacolo pomeriggio e sera.CAPODANNOIl classico concerto di capodanno vedrà sul palcoscenico la Filarmonia Veneta diretta di dal maestro Marco Titotto.RINVIIAndrea Chenier, grand opera', rinviata da marzo 2020 ad ottobre 2020 è stato ulteriormente rinviata alla prossima stagione, "si puo fare solo con grandi massi artistiche, almeno 100 persone tra palco e buca, impossibile da fare ora" spiega Puxeddu.CONSERVATORIO VENEZZEIn collaborazione con il Conservatorio sarà l'appuntamento del 6 novembre alle 19 "Verdi legge Verdi" in preparazione per il debutto della produzione di Traviata del Sociale.Il secondo appuntamento sarà un presepio vivente musicale, ispirato ai testi e musiche di Giovanni Francesco Annerio, compositore rinascimentale, con la partecipazione delle classi di canto e canto corale e la coordinazione del maestro Stefano Celeghin.TEATRORAGAZZIAnche la programmazione di teatroragazzi arriva fino al 1 gennaio.Diversi appuntamenti indicati in un apposito articolo.