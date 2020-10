Al torneo si iscrivono in 111

ROVIGO - Un evento senza precedenti il prossimo week-end al Circolo Tennis Rovigo dove è stato organizzato un Torneo Maschile di singolare con la formula rodeo che ha visto l’adesione di 111 atleti, un numero straordinario che ha stravolto completamente i piani del comitato del circolo che abitualmente coordina i tornei della ricca stagione sportiva. “Il programma regolamento della manifestazione – ci racconta il presidente Rossi – contempla massimo 48 iscritti scelti in base a classifica federale e , a parità di classifica, per età, privilegiando i più giovani, tuttavia l’enorme domanda ci mette di fronte a delle scelte che mai ci eravamo trovati a fare visto che dei 111 iscritti ben 72 appartengono alla fascia dei seconda categoria, cioè atleti semiprofessionisti che gareggiano nei campionati nazionali di serie A e serie B con presenza anche nei tornei internazionali. Mai sino ad oggi come circolo ci eravamo trovati di fronte a una tale abbondanza di iscrizioni, creandoci una situazione a dir poco surreale”.

Tra i giocatori che hanno chiesto di partecipare al torneo abbiamo un forte presenza di atleti del Triveneto e in molti da Toscana ed Emilia-Romagna. Ora l’organizzazione è già in moto per cercare di trovare il giusto compromesso, così da non perdere questa grossa opportunità di vedere in gara sui nostri campi molti tennisti che si sono interessati al nostro evento sportivo. “All’opera il nostro Team di soci che sta predisponendo tutte le procedure di accettazione degli atleti e modalità di accoglienza dei loro accompagnatori per tutelare sia l’aspetto della gara che della salute. Altro aspetto nuovo su cui stiamo lavorando è quello legato alla comunicazione del “taglio” degli iscritti, cosa che ad oggi non avevamo mai dovuto affrontare. Come direttivo del circolo ovviamente siamo felici di questo riscontro in termini di partecipazione, sicuramente l’avere realizzato una brillante edizione del nostro storico “Città delle Rose” che quest’anno traguardava la quarantesima edizione, ci ha favorito nella vetrina dei tornei realizzati in Italia, generando forti attese per quelli in programma con la formula open, cioè aperti anche alle seconde categorie”.

Appuntamento da sabato 24 sui campi di Viale Tre Martiri a Rovigo per il Torneo Rodeo Maschile sponsorizzato dal negozio “Il Baule Magico” di Corso del Popolo (Rovigo) e con un montepremi di € 400. Info e molto altro relativo alla manifestazione può essere visionato sulla pagina Facebook del Circolo Tennis C.T. Rovigo oppure sul suo sito web all’indirizzo www.circolotennisrovigo.it .