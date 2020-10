Dal Gal Delta del Po 300.000 euro da investire su migliorie e sostenibilità dell'azienda agricola

l’avviso che apre i termini per poter presentare le domande di aiuto nell’ambito del Ti 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola”.

I soggetti interessati che possono accedere ai contributi sono le imprese agricole o le cooperative agricole di produzione. Entro 90 giorni (il bando scade il 21 gennaio 2021) si deve predisporre la documentazione necessaria per il progetto di investimento da allegare alla domanda che poi va presentata ad Avepa.

Le risorse messe a bando sono pari ad euro 300.000,00, importo che probabilmente sarà incrementato dal Gal con le economie conseguenti alla conclusione delle iniziative in corso. Si precisa comunque che la spesa massima ammissibile è pari ad euro 80.000,00 e che quindi il contributo massimo concedibile per domanda è pari ad euro 32.000,00 (40.000,00 nel caso di giovane agricoltore insediato da meno di 5 anni).

La conclusione dell’istruttoria delle domande, con il decreto di ammissibilità e finanziabilità di Avepa, è prevista per il mese di maggio 2021. I beneficiari avranno tempo 12 mesi per realizzare gli investimenti (7 in caso di attrezzature).