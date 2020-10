Confronto Cristiano - Islamico a Rovigo

"Costruiamo una sola umanità!": questo il titolo che il comitato nazionale promotore del dialogo cristiano-islamico ha pensato per la diciannovesima edizione della giornata che si celebra in Italia e nel mondo, con il sottotitolo:Il dialogo cristiano-islamico nel tempo del Covid, delle guerre, delle armi, dell’ingiustizia sociale: un impegno decisivo per curare le ferite di una società malata.Il comitato ricorda che: "Dopo 19 anni siamo ancora a parlare di dialogo cristiano-islamico come fosse la prima volta. Ma molto è cambiato. In questi anni c’è stato un cammino importante e positivo. La pandemia del Covid-19 è stato un segnale for te per tutta l’umanità. Ci ha detto con chiarezza che non siamo onnipotenti e che abbiamo bisogno gli uni degli altri per costruire una vita degna di essere vissuta. Occorre superare ogni discriminazione e affermare sempre che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".Aggiungendo: "Occorre sviluppare percorsi sociali nei quali donne e uomini siano effettivamente uguali nei diritti e nei doveri e nei ruoli di responsabilità, riconoscendo le differenze che ci arricchiscono. Occorre mettere al primo posto il rispetto dell’ambiente subordinando l’economia alla qualità della vita delle creature. Occorre superare lo sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, stimolando pensieri di pace e di rispetto per ogni cultura e religione qualunque sia la loro diffusione. Occorre porre in primo piano il diritto inviolabile della persona umana, rifiutando la tortura, la pena di morte, il carcere come luogo di mera punizione, non di riabilitazione. Occorre che le religioni intraprendano percorsi di liberazione e di fraternità per persone, comunità e popoli e smettano di essere".L’evento è stato organizzato con la collaborazione dell’ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, del Movimento dei Focolari, della Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Associazione Marocco SviluppoItalia e dal Comune di Rovigo.