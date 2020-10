La 100 miglia è entrata in Polesine da Castelmassa

Il sindaco di Castelnovo Bariano Massimo Biancardi ha osservato che: "Sul tracciato nel nostro territorio tutto si è svolto tranquillamente, ciò grazie alla sorveglianza del servizio civile coordinato da Galliano Ferioli, in sintonia con i tutori dell'ordine".La prima sosta polesana dei piloti è stata l'area di servizio Rosta Agip gestita da Loris Baschirotto. "Molta la gente, da noi e sulla strada, i piloti sono passati fra le 15.30 e le 19.30, letteralmente occupando i nostri vasti piazzali. E' dal 2000 che la 1000 Miglia si ferma qui per una sosta opportuna, ho notato allegria, voglia di stare insieme, disponibilità fra la gente e i piloti, un modo collettivo di demonizzare questo buio periodo. Un successo comunque."La dipendente Diletta Poli ha aggiunto che: "Le macchine erano veramente bellissime, sia d'epoca che odierne, molti gli stranieri, specie tedeschi, pure gli italiani si sono fatti valere. Un grande evento, una festa popolare". Barbara Stefani, insieme alla collega Monia Agnesini, gestisce l'annesso bar al Rosta. Ci ha detto che: "I concorrenti hanno fatto rifornimento di carburante, usufruendo del servizio ristoro. Hanno apprezzato insieme agli spettatori la nostra porchetta in un clima sereno e cordiale. Tutto si è svolto nel massimoordine. Abbiamo lavorato senza sosta".