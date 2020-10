Dopo otto mesi di stop la pallavolo ritorna in campo

ROVIGO - Finalmente la pallavolo territoriale riparte. È proprio in questo fine settimana, infatti, che le squadre polesane, dopo otto mesi di stop forzato, riscendono in campo per partire con la nuova annata sportiva federale della pallavolo a Rovigo e provincia. Ad inaugurare la stagione sono, in questo week-end, le squadre impegnate nella prima stagione del campionato Under 19 femminile e nella prima edizione del Trofeo di Coppa Rovigo maschile. Venerdì 30 ottobre, poi, il via alla settima edizione del Trofeo Coppa Rovigo femminile. A seguire Under 19 maschile, Under 17 femminile e maschile, Under 15 femminile e maschile, Prima, Seconda e Terza divisione maschili e femminili.

Protocollo federale di gioco: a fine settembre la Federazione Italiana Pallavolo ha realizzato un protocollo anti contagio per le gare di tutti i campionati di serie e categoria allineato poi al Dpcm del 18 ottobre. Il protocollo indica nel dettaglio l’organizzazione di sanificazione e igienizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature tecniche a tutela dei gruppi squadra (composti da non più di 25 tesserati) e dello staff di supporto: custode impianto, autisti dei pulmini, ufficiali di gara e fotografo (composto da non più di 30 persone). Sono state modificate le tempistiche di ingresso spogliatoio e i protocolli di presentazione e saluto squadre ad inizio e a fine gara. Le società che vorranno potranno anche giocare a porte aperte nel rispetto del Dpcm del 18 ottobre tramite la prenotazione dei posti (ridotti al 15%) e la compilazione di apposite autocertificazioni. Un lavoro enorme e di grande responsabilità per tanti dirigenti sportivi che, grazie alla loro passione, hanno garantito tanti fischi d’inizio gara

Under 19 femminile: dodici le squadre iscritte a questo campionato, divise in tre gironi da quattro squadre. Nel girone A si incontreranno Adria Volley, Project Star Volley Officine Varisco, Polisportiva San Pio X e Volleyball Polesella, nel girone B invece ci sono Pallavolo Occhiobello, Gs Volpe Sicell, Gs Fruvit e Polisportiva Qui Sport Futurvolley. Nel girone C scenderanno in campo Project Star Volley, Asaf Cecchetti Sedie, Gsd Real Pontecchio Volley e Gs Avanzo Pallavolo Badia – Team Volley Academy. La formula è quella “all’italiana” con gare di sola andata dal 25 ottobre all’8 novembre. Al termine delle qualificazioni accederanno ai quarti di finale Gold le prime otto squadre della classifica avulsa, che scenderanno in campo domenica 15 novembre. Le semifinali si giocheranno entro domenica 7 marzo 2021, la finale si terrà domenica 14 marzo 2021. La squadra vincitrice accederà alla fase regionale. Le squadre non qualificate ai quarti accedono alla fase Silver e giocheranno la finale domenica 15 novembre.

I campionati che scenderanno in campo in questi week-end: Coppa Rovigo femminile: Venerdì 30 ottobre partirà la Coppa Rovigo femminile, a cui hanno aderito dieci squadre di nove società che si sono iscritte per la nuova stagione ai campionati di Prima e Seconda divisione femminile. La formula prevede la divisione delle dieci formazioni in due gironi: il girone A è composto da Adria Volley, Polisportiva San Pio X, Asaf Cecchetti Sedie, Polisportiva Qui Sport Futurvolley Prima divisione e Gsd Real Pontecchio Volley. Il girone B è composto da Gs Avanzo Pallavolo Badia, Gs Fruvit, Gs Volpe-Sicell, Pallavolo Occhiobello e Polisportiva Qui Sport Futurvolley Seconda divisione. In questa competizione si svolgeranno gare di sola andata, nei giorni di venerdì dal 30 ottobre al 27 novembre. I quarti di finale si giocheranno venerdì 8 gennaio 2021, le semifinali venerdì 12 febbraio 2021, mentre la finale si terrà il 21 febbraio 2021. La squadra vincitrice della Coppa Rovigo femminile accederà alla fase regionale della Coppa delle Province del Veneto.

Coppa Rovigo maschile: Venerdì 23 ottobre è partita la novità della stagione sportiva, la Coppa Rovigo maschile, a cui hanno aderito quattro squadre di cinque società che si sono iscritte per la nuova stagione ai campionati di Prima e Seconda divisione maschile. La formula prevede un unico girone composto da Adria Volley prima divisione, Gs Tor Castelmassa seconda divisione giovane, Polisportiva Qui Sport con prima e seconda divisione. In questa competizione si svolgeranno gare di sola andata, nei giorni di venerdì dal 23 ottobre al 6 novembre. Le semifinali si giocheranno venerdì 13 novembre, mentre la finale si terrà il 21 febbraio 2021. La squadra vincitrice della Coppa Rovigo maschile accederà alla fase regionale della Coppa delle Province del Veneto.