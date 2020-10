I contagi da Covid-19 crescono ancora in provincia di Rovigo, sono 324, 32 i ricoveri

ROVIGO - 65 nuove positività di residenti in Polesine nelle ultime 24 ore. “Come già detto nei giorni scorsi la situazione è preoccupante ma non allarmante. Il numero elevato di nuove positività è legato anche al grandissimo sforzo che la nostra Azienda, e più in generale la Regione Veneto, sta sostenendo nell’effettuare un elevato numero di tamponi quotidianamente. Siamo nel pieno dell’onda. Più positivi rileviamo in maniera tempestiva, più riusciamo a bloccare la catena del contagio”. Sono le parole Antonio Compostella, dopo l’impennata di contagi riscontrati tra sabato e domenica.

Al Covid Point dell’Ospedale di Rovigo in 101 si sono presentati per il test rapido dalle 20 alle 8, 6 i positivi, come da protocollo sono stati segnalati al Sisp per l’effettuazione del tampone molecolare e per conferma della positività. dalle 8 alle 14 al Covid Point di sono presentati in 70, 4 i positivi. Dalle 14 alle 20 sono stati effettuati 139 tamponi rapidi antigenici, 16 i positivi. L’Ulss 5 Polesana, per evitare code, ha potenziato il servizio rendendo più veloce la processazione.

32 pazienti ricoverati: 21 in Area Medica Covid a Trecenta, 5 pazienti in Terapia Intensiva (2 pazienti trasferiti dall’Azienda Ulss 6 Scaligera), 6 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo.

. La positività è emersa durante lo screening periodico dei pazienti, che vista la situazione epidemiologica generale è stato intensificato (viene eseguito ogni 4 giorni).Sono immediatamente scattati tutti i protocolli di sicurezza con la ripetizione dei tamponi al personale e ai degenti.

Si segnala inoltre la positività di una infermiera del Pronto Soccorso di Adria, residente fuori provincia, emersa durante lo screening periodico del personale.

Gli altri nuovi casi.

positive erano già in isolamento perché contatti di(età minima – 38 anni, età massima 72 anni, età media 53 anni)(età minima – 21 anni, età massima 87 anni, età media 54 anni)(età minima – 23 anni, età massima 69 anni, età media 43 anni), già in isolamento perché contatto di positivo. Non è stato necessario alcun intervento a livello scolastico perché già in isolamento da lungo tempoPositivo un ragazzo diresidente in Alto Polesine, già in isolamento perché contatto di positivo. Non è stato necessario alcun intervento a livello scolastico perché già in isolamento da lungo tempoÈ stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la scuola non è stato necessario intervenire perché il ragazzo era a casa da molti giorni per uno stage.Unaresidenti in Basso Polesine, già in isolamento in quantodove erano emerse delle positività nei giorni scorsi.Tutti i colleghi, il personale ATA e gli alunni che hanno avuto contatti con lei sono stati sottoposti a tampone oggi pomeriggio. Domani comunicheremo i risultati.Un uomo diresidente in Medio Polesine, ha effettuato un tampone per comparsa di sintomatologia ed è statoÈ in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

Risultano positive una operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po, tre operatrici della Casa di Riposo “La Rosa dei Venti” di Rosolina e due operatrici e quattro pazienti (uno trasferito all’Ospedale di Trecenta) della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo. In tutte le altre strutture residenziali extra Ospedaliere del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 113.022. I tamponi rapidi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 6.679. 3 nuove guarigioni fanno salire a 597 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 324 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 842 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.