Una “vetrina virtuale” nella quale l’Orchestra mette a disposizione 100 ore di registrazioni inedite 

PADOVA - In considerazione della sospensione degli spettacoli aperti al pubblico prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020, l’Orchestra di Padova e del Veneto informa che i concerti della Stagione Opv 2020/2021 in programma fino al 24 novembre saranno recuperati a partire dal mese di maggio 2021.

In attesa di poter tornare a fare musica dal vivo, l’Opv offre la possibilità a tutti di accedere gratuitamente alla nuova piattaforma digitale www.opvlive.it.

Con l'inizio della 55a Stagione concertistica intitolata Aura, inaugurata lo scorso 15 ottobre con il concerto beethoveniano diretto da Marco Angius che ha visto la partecipazione della pianista Gloria Campaner, l’Orchestra di Padova e del Veneto ha completato infatti la propria transizione al digitale, rispondendo così alle indicazioni del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, attraverso il nuovo sito www.opvlive.it.

Si tratta di una “vetrina virtuale” nella quale l’Orchestra mette a disposizione degli abbonati e di tutti gli interessati un patrimonio di oltre 100 ore di registrazioni inedite realizzate in occasione dei concerti degli ultimi anni, da ascoltare e riascoltare con il massimo livello qualitativo garantito da primari provider internazionali di streaming.

Oltre alle registrazioni live, la nuova piattaforma ospiterà nuovi contenuti multimediali, quali interviste con gli artisti, spot, contenuti didattici e lungometraggi sui concerti prodotti con le istituzioni culturali partner di Opv. L’accesso al portale, gratuito per tutti gli abbonati al ciclo intero 2020/2021, potrà essere acquistato direttamente online dagli abbonati ai cicli parziali.

Data l’attuale situazione, l’Orchestra di Padova e del Veneto apre a tutti le porte della nuova piattaforma digitale fino al 30 novembre. Per usufruire della promozione e beneficiare delle registrazioni dei 10 concerti delle passate Stagioni che per la prima volta verranno condivisi sulla piattaforma, è sufficiente inserire il codice promo Opvlivefull in fase di registrazione e acquisto.