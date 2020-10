52 agriturismi della provincia di Rovigo: "Veniteci a trovare a pranzo"

Di fatto, hanno perso l’intera stagione pasquale, oltre che ai pranzi di matrimonio, delle Comunioni e delle Cresime. “L’ultimo Dpcm è stata l’ennesima doccia fredda; tuttavia, riteniamo sia giusto reagire immediatamente”.La ricetta? Prenotare un pranzo, magari nel fine settimana, per aiutare tutto il settore. “Gli agriturismi offrono spazi amplissimi e prodotti genuini – sottolinea – Invitiamo a riscoprire il gusto di una passeggiata in campagna. E per chi proprio non vuole rinunciare al piacere della cena, inoltre,“Ma rimane un segnale positivo, che dà speranza: tentiamo di dare un nuovo slancio all’economia locale Intanto, Cia ha scritto una lettera aperta al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella quale chiede di “farsi portavoce delle nostre difficoltà con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nella speranza che si possano trovare soluzioni alternative alle attuali restrizioni quali, ad esempio, la chiusura delle attività ristorative alle 23, e si acceleri il più possibile l’indennizzo”.“Le ultime misure restrittive non tengono conto delle garanzie di distanziamento offerte dagli spazi in campagna e metteranno definitivamente in crisi un settore che si era faticosamente ripreso dopo mesi di lockdown”. “Se a queste pesanti perdite si aggiungeranno i prevedibili effetti delle nuove restrizioni, assisteremo ad un’ecatombe di fallimenti con ricadute disastrose per le migliaia di addetti del settore”.