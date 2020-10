Covid-19: Nuovo record per i contagi nelle ultime 24 ore in Italia

I nuovi positivi al Covid-19 mercoledì 28 ottobre sono 24.991, 3 mila più di martedì. I morti sono 205 (martedì erano 221), secondo i dati del ministero della Salute. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.536 persone in rianimazione.

In 15 mila sono i ricoverati, aumentano di quasi 1000 al giorno, gli attuali positivi in Italia sono 276.457, 259.940 sono le persone in isolamento domiciliare.

Quasi 200 mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore della Salute sono stati 198.952, oltre 24 mila in più di ieri. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati.

Allarmano i 7.558 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella sola Lombardia.