Un percorso nuovo che porterà ad una svolta

PORTO TOLLE (Rovigo) - Un’importante novità sta arrivando anche nel mondo della pesca: con una Delibera di Giunta di quest’estate, la Regione Veneto ha introdotto la necessità di dotarsi del Fascicolo Elettronico per quanti vorranno avere rapporti con la pubblica amministrazione a partire dal primo di novembre:

“Si tratta di tutte quelle pratiche che gli operatori della pesca e dell’acquacoltura possono fare per ottenere, ad esempio, contributi a valere su bandi del programma pesca o per altri rimborsi e agevolazioni”, spiega Marco Spinadin, responsabile regionale del Settore Pesca di FedagriPesca.

Regione Veneto è la prima Regione in Italia che ha adottato questa misura che già è ben conosciuto e collaudato nel settore agricolo: “La nostra associazione di categoria ha organizzato una risposta di prossimità per le cooperative e imprese della pesca e i singoli operatori di acquacoltura con propria partita IVA, per potere assistere il comparto rispetto a quest’adempimento nel modo più efficace – prosegue Spinadin – e con un sistema appoggiato ai nostri centri servizi pesca sia in polesine che nel veneziano.”

Per gestire il fascicolo elettronico si può provvedere in autonomia oppure fare riferimento ad un apposito sportello autorizzato, il Caa: “Abbiamo abilitato il nostro ufficio di Porto Tolle a questo scopo – precisa Simone Brunello, direttore provinciale di Confcooperative – e sarà di fatto il primo Caa d’Italia specificatamente dedicato agli operatori della pesca e dell’acquacoltura.”

Il sistema organizzativo può contare sul supporto dei consorzi e delle cooperative della pesca del territorio che raggruppano la maggior parte degli operatori locali e avrà punti di riferimento anche a Porto Viro e Rosolina: il mercoledì mattina presso la Cooperativa Pescatori Eridania, il giovedì pomeriggio presso gli uffici del Consorzio Delta Nord; le altre mattine e pomeriggi a Porto Tolle presso l’ufficio di fronte al Municipio.

Si tratta di un percorso nuovo che porterà ad una svolta nelle modalità di operare con la pubblica amministrazione da parte degli operatori che finora hanno avuto come riferimento il Centro Servizi Pesca, oltre che le loro cooperative, per le domande di contributo.

“E così si potrà continuare a fare – concludono Spinadin e Brunello – con l a possibilità che questa specializzazione possa portare un valore aggiunto ad un comparto economico così importante per il territorio” In questa fase il Caa Pesca sta già raccogliendo i mandati per aprire il fascicolo elettronico; successivamente si seguiranno le linee che Regione Veneto per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari.

Chi è interessato all’apertura del fascicolo può già rivolgersi per informazioni alla propria cooperativa o rivolgersi direttamente al Caa (dott.ssa Ilaria Beltrami: tel. 0426 380694; e-mail portotolle.federcoopesca@confcooperative.it)