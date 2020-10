Spunta una nuova ipotesi per superare lo stallo Iras

Se questo non avvenisse, ma, e qui sarebbero dolori per il Comune,Scongiurare questa eventualità è imperativo per il Comune di Rovigo, ma. Forti infatti sono le pressioni dei diversi sindaci che chiedono ad Ater opere nei propri comuni, e 2 milioni di euro investiti in migliorie degli alloggi o nuove realizzazioni, sarebbero ben visti da tutti.per due motivi. Da una parte la convenzione in essere, che prevede l'uso gratuito, la seconda per questioni bilancistiche comunali. L'immobile al momento sarebbe valutato, dal Comune, per oltre 6 milioni di euro, per cui Palazzo Nodari sarebbe preoccupato di un eventuale accusa di danno erariale, vista la cospicua differenza tra la valutazione e l'offerta commerciale di Ater, i 2 milioni di euro accantonati.Rassicura le organizzazioni sindacali che la parte politica e la parte tecnica del comune hanno sempre tempestivamente collaborato, esaminato e risposto ad ogni proposta che è stata formulata dalla diverse gestioni commissariali., il sindaco ed il nuovo commissario si sono incontrati;".