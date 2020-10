Ariano nel Polesine: tanti gli appuntamenti per commemorare il 4 novembre

Ecco quindi il programma definitivo: Santa Maria in Punta: domenica 1 novembre ore 9.30: S. Messa in suffragio dei Caduti e, successivamente, deposizione della Corona alla Lapide Commemorativa dei Caduti in Piazzetta S.Antonio, Rivà domenica 1 novembre, ore 9.30: Santa Messa in suffragio dei Caduti, e successivamente, deposizione della Corona al Monumento ai Caduti, Piano domenica 1 novembreore 10.45: S. Messa in suffragio dei Caduti e successiva deposizione della Corona al Monumento ai Caduti.Gorino Veneto, domenica 1 novembre, ore 10.15 deposizione Corona al Monumento ai Caduti, Benedizione Religiosa e saluto del Rappresentante dell'Amministrazione Comunale, ore 10.30 Deposizione Corona e Funzione Religiosa alla "Macchinina".Infine a Grillara sabato 7 novembre ore 17.00 S. Messa in suffragio dei Caduti e ore 17.45 Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti