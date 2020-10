E’ morto lo studioso Mario Quaranta

PADOVA - Ci ha lasciato Mario Quaranta studioso, uomo di cultura, giornalista pubblicista ed appassionato bibliofilo.

Nella sua vita ha coniugato l’impegno politico nelle file della sinistra con l’insegnamento liceale in storia e filosofia e l’attività di ricerca scientifica in ambito filosofico scrivendo numerosi libri e saggi. In particolare si ricordi il suo importante contributo apparso nella Storia del pensiero filosofico e scientifico di Ludovico Geymonat con tre capitoli sulla filosofia italiana dell'Ottocento e del Novecento. È stato tra i fondatori dell'Istituto Geymonat per la filosofia della scienza con sede a Milano e responsabile dell'"Istituto Giulio Cesare Ferrari per la psicologia". Ha curato l'opera omnia di Giovanni Vailati in tre volumi e un'antologia di scritti. Ha collaborato a diverse riviste scientifiche: è stato nella segreteria di redazione di "Scienza e storia", di “Foedus. Culture Economie e Territorio ed è stato direttore responsabile di "Insegnare filosofia oggi". Inoltre, per le Edizioni Sapere (Padova) ha diretto la collana di filosofia “Gli amanti di Sofia”. Per le su qualità di studioso è stato componente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova.

Per il Polesine cui era legato affettivamente ha approfondito alcune figure significative della storia italiana dell’Ottocento e del Novecento: Alberto Mario, Nicola Badaloni, Mons. Giacomo Sichirollo ed in particolare Giacomo Matteotti di cui ha curato, per la Minelliana, gli atti del convegno “G. Matteotti. Una vita per la democrazia” ed ha contribuito ad approfondirne lo studio sostenendo l’istituzione della Casa Museo a Fratta Polesine e come componente del Comitato scientifico della Casa stessa fin dalla sua nascita.

Mario Quaranta, nato a Ferrara, viveva e lavorava a Padova.