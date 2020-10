Ex scuola Anna Frank: progetto esecutivo quasi completo

L’edificio pubblico, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, sarà sistemato perche trova le sue origini nei benefattori che aiutarono la popolazione adriese a ricostruire le abitazioni dopo la disastrosa alluvione del 1951.per la validità dei due progetti presentati alla direzione Servizi Sociali di palazzo Balbi, dal gruppo di lavoro guidato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin.“Porteremo avanti anche l’altra progettualità riguardante il recupero di quattro alloggi popolari collocati in Borgo Dolomiti, per rispondere alle richieste di case popolari da parte delle famiglie in difficoltà-rende noto l’assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin-“L’opera di riqualificazione all’ex scuola Anna Frank, approvata nell’ultimo consiglio comunale, andrà a migliorare un edificio attualmente adibito a progetti mirati al percorso formativo di giovani minorenni”-dichiara l’assessore Sandra Moda.“Una volta sistemato l’edificio -conclude il sindaco Omar Barbierato - saranno implementati i servizi sociali destinati alle famiglie, prime istituzioni sociali e culturali della società, come previsto dalla Legge 328/2000, che le definisce quali soggetti sociali portatori di bisogni e risorse fondamentali nello sviluppo della comunità territoriale”