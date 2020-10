Tante parole e pochi fatti dai Dem per Enrico Naccari

dichiarazione del segretario. Così il coordinatore del comitato in difesa dell'Ospedale di Adria,, sulle dichiarazioni fatte dal segretario del Partito Democratico di Adria, Pierpaolo Ballo ( LEGGI ARTICOLO ).Non so se questa procedura di “stop & go” abbia qualche fine strategico e possa essere utile alla risoluzione delle nostre criticità. So che, mentre la maggioranza delle forze politiche polesane sembrano, almeno in materia di sanità, non riuscire ancora a riordinare le idee, un intero territorio, l'alto Polesine, rimane senza ospedale di prossimità, visto che il San Luca di Trecenta è tornato a essere ospedale esclusivamente Covid".Proseguendo: "So che la Dgr 552 del 5 maggio 2020 prevede la riconversione di 1.413 posti letto in tutto il Veneto (138 nel solo Polesine), per far fronte a una fase emergenziale sempre più vicina. Un provvedimento che, a meno di ulteriori interventi, priverà i reparti non interessati direttamente dall’emergenza epidemica di ulteriori posti letto per acuti".Il Covesap (Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica) ha già portato avanti alcune iniziative, come la manifestazione dell'11 settembre scorso a Venezia, il convegno sulla sanità pubblica del 2 ottobre a Padova (con la lectio. magistralis del prof. Andrea Crisanti) e la lettera aperta, inviata il 30 ottobre all’assessore Manuela Lanzarin e a tutti i consiglieri regionali di minoranza".Concludendo: "Tutto ciò, per tenere alta l'attenzione sul fondamentale diritto alla salute nella nostra regione. I cittadini ci sono. Se la politica intende esserci, batta un colpo. Ma lo faccia ponderatamente e con quella costanza che, fino a oggi, è mancata".