La sezione bersaglieri di Rosolina regalerà 55 alberelli da piantare al comune

La sezione bersaglieri intendeva stimolare la cittadinanza giovanile al rispetto per la natura coinvolgendoli nel piantare un albero nel territorio comunale attraverso un progetto ben definito; aiutare l’associazione “Società Cooperativa Sociale fra Militi della Croce Verde” all’acquisto di un defibrillatore; realizzare un piccolo monumento dedicato al caporale Paolo Albano Martin (decorato di Medaglia do Bronzo al Valor Militare conferita in data 15 giugno 1942 in territorio Balcanico durante il II° conflitto mondiale) di cui la sezione bersaglieri di Rosolina èintitolata.da piantare sul territorio comunale; una lapide, con motivazione della Medaglia di Bronzo al valor militare del caporale Paolo Albano Martin per la realizzazione del monumento (che la giunta comunale sta valutando dove collocarlo); striscione e segnaletica utile al raduno.Nella circostanza ed a margine della cerimonia per il 4 novembre, il signor Leone Boaretta donerà una sua realizzazione (quadro raffigurante la Madonna del Cammino, Patrona del Corpo dei Bersaglieri) alla sezione bersaglieri .