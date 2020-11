I Sindacati chiedono adeguati ristori e sicurezza per lavoratori autonomi e dipendenti

ROVIGO - “La crescita esponenziale dei contagi da Covid-19 e dei ricoveri conseguenti, anche nella nostra Provincia, ripropone con forza il tema della salute anche nei luoghi di lavoro. La salute, di fronte alla più grande crisi sanitaria della storia recente che mette a repentaglio la vita stessa di molte persone, deve rimanere il bene primario individuale e collettivo da tutelare, non negoziabile per nessuna altra ragione”.

Lo sottolineano Pieralberto Colombo (Cgil Rovigo), Samuel Scavazzin (Cisl Padova Rovigo), Fabio Osti (Uil Rovigo) “Le misure pertanto attualmente entrate in vigore, come sta avvenendo in tutta Europa con decisioni ancora più restrittive, sono dolorose, ma purtroppo dettate da tale situazione di grave crisi sanitaria. Far finta di nulla sarebbe un atteggiamento irresponsabile. Sono decisioni penalizzanti per un’importante parte delle attività economiche e, di conseguenza, anche per i lavoratori che vi sono impegnati. L’aspetto prioritario oggi, come già richiesto a tutti i livelli dalle Organizzazioni Sindacali, è che devono essere garantiti adeguati e soprattutto tempestivi ristori a tutte le persone, lavoratori autonomi e dipendenti, che a causa delle restrizioni vedranno ridotto il proprio reddito”.

“Il nemico è il virus e, come stiamo vendendo ovunque - evidenziano le Organizzazioni Sindacali - senza risolvere l’emergenza sanitaria anche l’emergenza economica e sociale non solo non si risolverà, ma rischierà di peggiorare. Per tali motivi le polemiche ed i distinguo tra Governo e Regioni che si susseguono sono sterili e non servono a superare la crisi attuale. La politica del “bastian contrario” per cui molte Regioni (compreso il Veneto) hanno fatto a gara per dire e fare il contrario di quanto si decideva a livello governativo ha prodotto solo più confusione e danni. Non dimentichiamo la corsa - da fine maggio in poi - a riaprire tutto da parte di molte Regioni, per motivi di mero consenso anche elettorale, fino a sostenere che il virus aveva perso forza o addirittura era morto. In realtà l’unica strada percorribile per uscire dall’emergenza è quella della responsabilità e dell’unità d’intenti, non delle polemiche per scaricare reciprocamente le responsabilità.

In tale difficile situazione come Organizzazioni Sindacali ci aspettiamo inoltre che anche le Associazioni datoriali, Confindustria in testa, assumano un atteggiamento più collaborativo che ponga al centro il rilancio del lavoro e delle risorse umane”.

“A Confindustria in particolare - sottolineano Pieralberto Colombo (Cgil Rovigo), Samuel Scavazzin (Cisl Padova Rovigo), Fabio Osti (Uil Rovigo) - che anche a livello locale sembra negli ultimi mesi molto più impegnata a fare politica, chiediamo di gestire e risolvere insieme alcune problematiche: affrontare con spirito costruttivo la partita del rinnovo dei molti CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) scaduti e non di mettere invece in discussione gli aumenti salariali o addirittura l’esistenza stessa del CCNL che garantisce tutele e diritti universali (compreso la tutela della salute e sicurezza). Anche perché adeguati aumenti retributivi possono contribuire ad una ripresa dei consumi interni (interesse anche delle imprese) che oggi è uno dei principali problemi da affrontare.

Chiediamo anche di non osteggiare, come invece fatto finora incomprensibilmente, la proposta delle Organizzazioni Sindacali, recepita di recente dal Governo, di ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 accompagnata dalla indispensabile proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Se si dovesse arrivare ad un’ondata di licenziamenti sarebbe in questa fase a rischio la tenuta stessa del nostro sistema non solo economico ma anche sociale e non ce lo possiamo permettere.

Nella crisi in cui siamo ancora immersi, la dichiarata riorganizzazione aziendale non può passare, come dice Confindustria, attraverso la libertà di licenziare (con costi a carico dello Stato peraltro). Nelle nostre proiezioni, relative al Polesine, nel solo settore manifatturiero sarebbero a rischio oltre un centinaio di posti di lavoro. Sono posizioni persino autolesionistiche: se a fronte della caduta dell’export dovesse precipitare ulteriormente anche la domanda interna sarebbe il colpo finale. Inoltre riorganizzare licenziando comporterebbe la perdita di molti lavoratori con professionalità ed esperienze preziose invece per lo stesso tessuto produttivo e per la fase di rilancio. Si utilizzino invece questi mesi per riqualificare i lavoratori secondo le nuove necessità aziendali di riorganizzazione produttiva. E’ previsto, ad esempio, nei vari decreti del Governo il “Fondo nuove competenze” finanziato dallo Stato che consente, previo accordo con i sindacati in azienda, di utilizzare parte dell’orario di lavoro per formare ed riqualificare i lavoratori. Questa è la direzione verso cui andare, oltre a sostenere e dare priorità con politiche attive del lavoro adeguate, alle tante persone con lavori precari che in questi mesi hanno invece perso il lavoro perché avevano contratti che scadevano, partite Iva individuali che non lavorano più o lavoratori stagionali del turismo o dello spettacolo; lavoratori che compongono per la quasi totalità i circa 1.600 posti di lavoro in meno nella nostra Provincia nel raffronto del 2020 con lo stesso periodo del 2019”.

“Con il protocollo sulla salute e sicurezza sottoscritto in aprile scorso per prevenire i contagi nei luoghi di lavoro (che oggi ha assunto valore normativo) e la creazione conseguente dei comitati aziendali con RLS e RSU, nonostante le resistenze iniziali del mondo imprenditoriale, si è dimostrato che la corretta gestione comune della difficile situazione sanitaria ha consentito di ridurre a pochissimi casi le Aziende dove sono scoppiati piccoli focolai. Ora bisognerà rilanciare l’avvio dei comitati territoriali, previsti dallo stesso Protocollo, a maggior tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese dove non vi sono le rappresentanze aziendali sindacali o gli RLS.

La crescita nei mesi estivi di quest’anno del PIL del nostro Paese del 16% - ben sopra le previsioni e ben sopra la media europea che si è attestata al 12,1% - dimostra, tenendo prima di tutto sotto controllo la pandemia, quanta potenzialità esista e quanto decisivo possa essere nei prossimi mesi lavorare insieme, anche per cogliere le opportunità di rilancio offerte dalle risorse in arrivo dalla U.E., con nuovi progetti anche territoriali che guardino alla transizione ambientale, all’innovazione tecnologica, al rafforzamento di alcuni settori strategici del pubblico, agli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali, alla manutenzione dei Territori, all’occupazione di qualità ed alla formazione ed istruzione come fattori decisivi di sviluppo economico e sociale.

Infine, se guardiamo alla nostra Regione, solo per fare un esempio, andare finalmente nella direzione da noi proposta potrebbe contribuire concretamente a frenare la fuga di molti giovani veneti (ben 25.000 circa all’anno), con titoli di studio medio-alti, non solo verso l’estero ma anche verso altre Regioni (Emilia Romagna e Lombardia in testa), rendendo perciò il Veneto, al di là degli slogan, davvero una terra per giovani”.